Dalma Maradona tiene coronavirus

Dalma Maradona y su hija Roma Caldarelli Maradona, se aislaron por prevención dado que el marido de la hija de Diego Maradona tuvo contacto estrecho con un amigo que contrajo el virus y este lunes confirmaron que el resultado del test le dio positivo.

Según informaron en Intrusos, la hija de Claudia Villafañe confirmó que tiene COVID y aún no hizo oficial esta noticia en redes sociales.

Para preservar tanto su salud como la de su pequeña hija Roma, la actriz había tomado la decisión de aislarse hace algunos días y fue así como ayer, celebró el día de los enamorados, en aislamiento con su marido Andrés Caldarelli.

Dalma, que hace una semana debutó en radio Metro, junto a Gabriel Schultz y Cayetano Cagj, en el ciclo "Día Perfecto", recibió para la ocasión algunos presentes por San Valentín que agradeció en sus redes sociales y que le significan unos mimos en este momento difícil que le toca atravesar no sólo por el aislamiento preventivo sino principalmente por el fallecimiento de su padre, Diego Armando Maradona, el pasado 26 de noviembre y todas las repercusiones que tuvo y tiene el caso no sólo por la forma en que falleció sino por las diferentes aristas que surgen del tema como la herencia, las manifestaciones de algunos periodistas, la responsabilidad de los profesionales que lo acompañaban, etc..

Dalma, quien siempre preservó su núcleo familiar como una leona, esta vez no fue la excepción aunque sí trascendió el aislamiento de la actriz y la pequeña, de la que aún no se vio su carita, dado que su padre es de un perfil bajísimo y protege su familia de los medios de comunicación.

Hasta el momento no se sabe si la hija de Claudia Villafañe ya se sometió al hisopado al igual que Roma, quien en menos de un mes cumplirá 2 años.

El nuevo desafío laboral de Dalma Maradona

Dalma Maradona está frente a un nuevo programa radial. La hija del Diez se animó a esta propuesta laboral y confesó en el mundo digital que fue la última en sumarse al equipo de trabajo.

"La felicidad de ser parte de este equipazo! (quedé chiquitita ahí abajo y con una cara de ojete mortal, pero fue mi culpa por mandar fotos de un book por haberme sumado tarde)", explicó la mamá de Roma en sus redes sociales.

Luego, la figura continuó en su cuenta oficial de Instagram: "Estoy muy contenta de poder estar. Gracias @Metro951 Los esperamos en @diaperfecto951. Gracias y mil gracias @nicocayeta y @kekahalvorsen".