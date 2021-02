El mensaje de El Polaco para el Día de los Enamorados que generó la reacción de Barby Silenzi

El Polaco compartió una serie de mensajes para el Día de los Enamorados, a pocos días de su separación de Barby Silenzi.

En medio de la polémica por la ruptura, el ex participante de Masterchef compartió una serie de imágenes dedicada a sus tres amores, sus hijas Abril, Sol y Alma.

Por su parte, Silenzi hizo lo propio y le dedicó la fecha especial a sus hijas. “Bebas de mami, Feliz día a mis dos amores”, escribió.

Barby Silenzi habló de su reencuentro con El Polaco y atacó a su ex pareja

Barby Silenzi habló tras la ruptura con El Polaco y aprovechó la ocasión para atacar a su ex pareja, Valeria Aquino, con quien habría enfrentado un litigio judicial por violencia de género.

"Hay un punto en el que las mujeres le perdonan todo al Polaco. Siempre termina bien parado, porque en su momento Valeria Aquino lo destruyó, y hoy parecería que está de su lado, contenta con esta separación”, dijo Mariana Brey y Barby disparó: “A algunas les conviene estar de buena onda con él, porque si no se les acaba”.

“No me quiero meter en ese tema, pero ese fue uno de los motivos de mi distanciamiento de ella. Porque no puedo creer que una persona pueda hacer una cosa así tan grave, pero no me voy a meter en el tema", aseguró sin mostrar solidaridad con Valeria.