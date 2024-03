Dalma Maradona fue entrevistada por el cronista de Socios del Espectáculo y habló sobre los rumores de casamiento que protagonizaron su madre Claudia Villafañe junto a Jorge Taiana.

Antes de eso, en el móvil, la hija de Diego Maradona habló sobre los juicios que está atravesando junto a su familia por el fallecimiento de Diego Maradona y sobre como está su estado de salud.

Imagen reciente de Claudia Villafañe.

Tras esas preguntas difíciles, el periodista de ElTrece le consultó: “¿Mamá se casa o no se casa? ¿Le van a armar la fiesta a ustedes?”, a lo que Dalma contestó segura: “No, ella es la que organiza eventos, chicos. Que yo sepa no se casa, sino lo sabría”.

“Por ahí no me lo queres decir... ¿Te gustaría?”, insistió en cronista y Dalma Maradona le respondió sin filtros: “Te lo diría, si es algo lindo. Si ella quiere, sí. Yo no caso a nadie ni hago hacer cosas a nadie que no quiera”.

Qué dijo Dalma Maradona sobre los juicios que enfrenta Claudia Villafañe

La influencer no tuvo pelos en la lengua al hablar en el reconocido ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre los juicios que le hicieron a su madre recientemente.

Respecto a las acusaciones que recibió Claudia Villafañe, Dalma Maradona expresó sin filtros en el preograma de ElTrece: “La verdad que todos los juicios que le hicieron ya los ganó”.

J.C.C