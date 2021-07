Por primera vez desde que Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre del año pasado, Dalma Maradona rompió el silenció en televisión y fue en Los Ángeles a la Mañana en una charla a corazón abierto con Ángel de Brito. Hablo de que aún no está preparada para hablar de cómo se enteró que murió su padre, de sí cree en la justicia y que quiere a toda la "organización" detrás de Diego, presa.

"Muchas veces quedamos como locas con Gianinna por no contar las cosas que hacíamos con mi papá. Y la verdad es que no tenemos que explicar nada... En cuanto a los chats que se filtraron ya sabemos todos quien los filtró y tengo la conciencia tranquila porque ahí no van a encontrar nada que nos haga quedar mal o responsables de lo que sucedió. A mí a mi papá no me lo va a devolver nadie", comenzó diciendo.

Dalma Maradona en LAM: "Me da asco lo que hicieron con mi papá"

"Nos costaba mucho llegar a mi papá, muchas veces fuimos a verlos y la "organización" no nos dejaba entrar y después nos llamaba mi papá preguntándonos por qué no lo habíamos ido a ver. Estaba todo orquestado para que sucediera lo que terminó sucediendo". ¿Lo, trataron mal médicamente? preguntó el conductor y Dalma respondió: "Hubo mucha negligencia, hay gente involucrada y lo dice la justicia. Entiendo que la fiscalía está actuando muy bien. Yo los quiero ver presos a todos, a todos a Morla también, no sólo a los que lo trataron. Es un asco lo que le hacían a mi papá. Y lo que tenían que hacer no lo hicieron".

"Hubo maltrato y destrato, Luque me puteaba porque yo lo exponía de como lo trataban. Se dio lo que se dio porque no se lo trató de la manera que lo tenían que tratar. Estaban organizados para que sucediera lo que sucedió", fueron una de las tantas declaraciones que dio la hija mayor del "Diez".

Dalma Maradona reveló la razón de por qué rechazó ser panelista en LAM

LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en El Trece, logró posicionarse como uno de los programas de espectáculos con más rating en la televisión argentina. Es por esto, que son muchas las mujeres que sueñan con formar parte del staff de panelistas, entre las cuales hoy en día mantienen su lugar Andrea Taboada, Yanina Latorre, Mariana Brey, Maite Peñoñori, Cinthia Fernández y Pía Shaw.

Como el ciclo dura los 365 días del año, son muchas veces en las que algunas panelistas por cuestiones de viaje, enfermedad, licencia o vacaciones deben ausentarse, y en estos casos Ángel de Brito es quien se encarga de invitar a celebridades para reemplazar y ocupar el lugar de panelista por una semana, o dependiendo el caso, más tiempo.

Una de las celebridades, que según informó Ángel, le encantaría tenerla sentada como parte de su panel, en los característicos sillones color rojo, es Dalma Maradona. Y aunque ella se negó en varias oportunidades, la hija de Diego Maradona utilizó las redes sociales para explicar los motivos de rechazar esta propuesta laboral.

El jurado de La Academia habilitó el bloque de preguntas para que sus seguidores de Instagram se saquen todas las dudas respecto a la farándula, y un usuario le consultó de manera directa “¿Quién quieres que sea angelita, pero se hace la difícil? El conductor, etiquetó a Dalma, quien horas más tardes compartió la historia respondiendo la pregunta.

“¡Cero difícil No sé hacerlo! No me sentiría cómoda” respondió la hija del Diez. En la publicación, Dalma agregó un emoticón del rostro de una mujer con su mano levantada, en señal de disculpas y dejó en claro que, al tener una relación de respeto y cariño con el periodista, no aceptaría el trabajo.

FL