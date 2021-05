Dalma y Gianinna Maradona fueron acusadas por Leopoldo Luque en La Noche de Mirtha

Luego de varios meses de silencio, Leopoldo Luque apareció. El último médico de Diego Maradona es uno de los imputados por la muerte del astro. En el ciclo La Noche de Mirtha, se defendió de las acusaciones y contó cómo fueron las últimas horas del futbolista.

“Es difícil. Uno trata de entender por qué cambió la carátula. Pero no la encuentro. Pensar que es una etapa de acusación me calma la ansiedad” expresó el médico. La causa por el fallecimiento de Diego Maradona está catalogada como homicidio con “dolo eventual”.

“Yo no siento la condena social. Era el médico de confianza de Diego (Maradona). La clínica pidió la externación. Diego venía estando mal, con sus problemas de adicción. Pero siempre se reponía. Diego tenía algo difícil cuando no quería ver a alguien. Hasta que lo convencí. Y ante los hematomas que tenía en la cabeza, si bien otros médicos tenían otra opinión, en la Clínica de Olivos todos estaban de acuerdo conmigo y decidimos operarlo” remarcó el médico.

“Diego me dijo que si se moría era su problema. Diego hizo muchas cosas sin consultarme. Con la cuarentena Diego sintió bastante tristeza”, agregó.

Sobre los últimos audios y ante las preguntas de la conductora Juana Viale y sus invitados, el doctor remarcó que quiso salvar a Diego.

Luque culpó a Dalma y Gianinna de que Diego no siga internado.

"Les pedía si se podían quedar más tiempo y ellos hablaban con la familia, las hijas, Verónica Ojeda y las hermanas. Cuando dijeron hasta acá, ellos lo sacaron. Me acusaron que yo lo sacaba por mi culpa, pero el tenía autonomía para decidir" expresó explicando por qué Diego Maradona no continuó internado y se fue a su casa después de la internación. Según sus palabras, él quería que continuara, pero la familia no.

