Dalma Maradona reveló la razón de por qué rechazó ser panelista en LAM

LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en El Trece, logró posicionarse como uno de los programas de espectáculos con más rating en la televisión argentina. Es por esto, que son muchas las mujeres que sueñan con formar parte del staff de panelistas, entre las cuales hoy en día mantienen su lugar Andrea Taboada, Yanina Latorre, Mariana Brey, Maite Peñoñori, Cinthia Fernández y Pía Shaw.

Como el ciclo dura los 365 días del año, son muchas veces en las que algunas panelistas por cuestiones de viaje, enfermedad, licencia o vacaciones deben ausentarse, y en estos casos Ángel de Brito es quien se encarga de invitar a celebridades para reemplazar y ocupar el lugar de panelista por una semana, o dependiendo el caso, más tiempo.

Una de las celebridades, que según informó Ángel, le encantaría tenerla sentada como parte de su panel, en los característicos sillones color rojo, es Dalma Maradona. Y aunque ella se negó en varias oportunidades, la hija de Diego Maradona utilizó las redes sociales para explicar los motivos de rechazar esta propuesta laboral.

El jurado de La Academia habilitó el bloque de preguntas para que sus seguidores de Instagram se saquen todas las dudas respecto a la farándula, y un usuario le consultó de manera directa “¿Quién quieres que sea angelita, pero se hace la difícil? El conductor, etiquetó a Dalma, quien horas más tardes compartió la historia respondiendo la pregunta.

Dalma Maradona dijo la razón de porque rechazó ser panelista en LAM

“¡Cero difícil No sé hacerlo! No me sentiría cómoda” respondió la hija del Diez. En la publicación, Dalma agregó un emoticón del rostro de una mujer con su mano levantada, en señal de disculpas y dejó en claro que, al tener una relación de respeto y cariño con el periodista, no aceptaría el trabajo.

Ante la insistencia por parte de Ángel en la red social, le respondió “No sabrás hasta que pruebes”.

Dalma Maradona reveló por qué no comparte fotos con su marido, Andrés Caldarelli

Hace un tiempo Dalma Maradona sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto (que en su momento fue repartida a los medios de comunicación) con su marido Andrés Caldarelli para celebrar sus tres años de casados, boda que fue tapa de Revista CARAS en su momento. Ayer en un ida y vuelta con sus seguidores explicó los motivos de por qué no sube más fotos con su marido y padre de su hija, Roma.

"¿Por qué no subís fotos con tu pareja?", le preguntó una seguidora a Dalma mediante sus historias de Instagram. Lejos no responder o dejar pasar la pregunta, Dalma se sinceró y explicó los motivos: "Porque él no quiere ni le interesa ser una persona pública... ¡Y trato de respetarle eso! A veces aparece, pero muy poco".

FF