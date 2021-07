Escándalo en \"La Voz Argentina\": Ganó un reality de canto pero quedó seleccionada

La Voz Argentina es el nuevo éxito de la televisión argentina y, como todo programa destacado, no está exento de polémicas. A la participación de Bianca Cherutti, hija de Miguel Ángel Cherutti, y Jacinta, amiga de Stefi Roitman, se suma el caso de Abigail Ledesma, ganadora del segmento Dos al éxito del programa Tu mejor sábado, conducido por Zaira Nara y Diego Pérez.

La cláusula del contrato de La Voz establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado", comenzó explicando Dani Ambrosino en El Show de los Escandalones. A lo que Rodrigo Lussich sumó: "esta chica, Abigail, ganó un certamen de un segmento que se llama Dos al éxito, del programa Tu mejor sábado. Fueron a un noticiero a festejar en una nota, y ahí mostraron cuando ganaron. Es la misma, pero estaba morocha y ahora se cambió el color de pelo".

Abigail Ledesma resultó ganadora en 2014 y, según las claúsulas de La Voz Argentina, no podría presentarse. A pesar de ello, la joven sorprendió al jurado y se quedó en el team Lali.

Polémica en "La Voz Argentina": Bianca Cherutti participó en otro reality y las redes estallaron

La participación de Bianca Cherutti en La Voz Argentina despertó polémica en la redes sociales y varios artistas salieron al cruce de la joven. La razón: participó en Cantaniño y Cantando 2020, y, aún así, pudo hacer el casting, mientras que a otros participantes se les negó la posibilidad por haber sido parte de otros realitys.

"Cualquiera lo de Bianca Cherruti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se fueron dando durante su participación; pero hubo dos que hicieron estallar la polémica: Nell Valenti y Melina De Piano.

"Bianca estuvo en CANTANDO 2020 y ahora LA VOZ. A mi me llamaron por teléfono para avisarme que por eso mismo NO PODÍA SER PARTE... Venimos bien...", escribió el partenaire de Esmeralda Mitre en el certamen de El Trece.

Su novia y compañera de Alex Caniggia en el show, también vivió la misma situación: "Que triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país", sentenció.

En Tik Tok, @sebimanzoni, recogió los tweets de Valenti y De Piano, haciendo foco en la polémica decisión de la producción de permitirle participar a Bianca pero no a los otros artistas.