"Está sucia": Dalma Maradona fue categórica con Rocío Oliva por su relación con Néstor Ortigoza

La confirmación del romance entre Rocío Oliva y Néstor Ortigoza no pasó desapercibida y desató una ola de reacciones en los medios y el mundo del fútbol. Una de las voces más resonantes fue la de Dalma Maradona, quien no dudó en lanzar un comentario filoso contra la exnovia de su padre.

La hija de Diego Maradona, quien manifestó en varias oportunidades su rechazo hacia Oliva, hizo referencia a la relación en Ángel Responde, el programa de streaming conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. Durante una sección de chimentos presentada por la periodista Juli Argenta, Dalma reaccionó con ironía cuando se mencionó el romance: "Ah, vamos a arrancar con el fondo de olla", expresó con evidente sarcasmo.

Dalma Maradona contra Rocío Oliva por su relación con Néstor Ortigoza.

El filoso comentario de Dalma Maradona contra Rocío Oliva

Pero su comentario no quedó ahí. Dalma Maradona también se refirió al video que se viralizó en el que se ve a Rocio Oliva y Néstor Ortigoza compartiendo besos en un boliche. "Vi el video y lo único que pregunté fue si no sabían que los estaban filmando… No lo difundí yo, lo aclaro porque si no esta sucia va a pensar que la stalkeo", disparó sin filtro.

Por otro lado, la relación de Néstor Ortigoza también trajo a colación un tema delicado: la denuncia por violencia de género que pesa en su contra, realizada por su expareja y madre de sus hijos. Sobre esto, la periodista Carla Conte, compañera de Dalma en el programa, lanzó una advertencia con tono irónico: "Le deseamos lo mejor, pero después no digas que no te avisamos, Rochi".

Por su parte, la relación entre Oliva y Ortigoza quedó confirmada cuando la ex de Maradona compartió en sus redes una foto junto al exfutbolista con la frase: "Este 2025 será nuestro". El posteo alimentó especulaciones, sobre todo después de que se los viera con anillos, lo que despertó rumores de un posible casamiento.

La historia de confirmación de Néstor Ortigoza y Rocío Oliva.

Dalma Maradona no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto y, fiel a su estilo, lo hizo con un comentario cargado de sarcasmo. "Me parece muy bien... qué sé yo. ¿Llamarán a la empresa de mi mamá para que organice el casamiento? Sería demasiado", dijo en referencia a la empresa de eventos de Claudia Villafañe. Este cruce aviva una enemistad de larga data entre Dalma y Rocío, que se remonta a la relación que Oliva mantuvo con Diego Maradona. En su momento, la novia del ex San Lorenzo aseguró que las hijas del astro no le permitieron ingresar a la ceremonia privada antes del velatorio masivo de su expareja en 2020.

Además, tiempo después, Oliva volvió a apuntar contra Dalma al declarar que no la invitaron a la inauguración de los murales en homenaje a Maradona en Constitución. "No me invitaron, pero los vi porque paso por ahí todos los días", dijo en una entrevista con Intrusos. Con estas declaraciones, queda claro que la tensión entre Dalma Maradona y Rocío Oliva está muy lejos de quedar en el olvido y sigue más vigente que nunca.

