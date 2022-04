Instagram

Pocas veces Dalma Maradona sale a hablar con los medios, de hecho, ni su hermana Gianinna Maradona y su mamá, Claudia Villafañe, suelen hacerlo. Contrario a dar entrevistas a la prensa, la hija mayor de Diego Maradona intenta responderle las preguntas a sus seguidores vía Instagram.

Esta semana Dalma Maradona habilitó su Instagram para que le hagan preguntas y una persona le consultó sobre cómo se toma el hecho de que ella, su hermana y su mamá, estén siempre en el ojo del huracán y sobre todo que sean vistas como las malas en toda la historia que envuelve a Diego Armando Maradona.

Dalma Maradona le hizo frente a las críticas: “Me da orgullo ser la mala”

Ante esto, Dalma rompió el silencio y fue directa con su respuesta: “Yo sigo mi vida normal y en cuanto a ser las malas; solo con mirar los que están del otro lado, me da orgullo ser la mala”, comentó con algo de ironía.

En su descargo, la actriz continuó diciendo: “Gracias a Dios duermo tranquila, capaz que deberíamos hablar más y contar todo para que se entienda mejor la historia”, concluyó Dalma.

Dalma Maradona reveló la razón por la que no tiene niñera

En la misma línea de preguntas y respuestas por medio de Instagram, Dalma Maradona respondió al porqué no tiene niñera para su hija Roma. “No es que no me guste. Decido no hacerlo”.

¿La razón?, la hija de Diego Maradona prefiere encargarse ella misma de las cosas de su hija y no delegarlas a una niñera. “Quiero hacer todo yo con mi hija”; no obstante, la actriz confesó que lo hará hasta donde pueda y en el momento que ya se llegue a ver sobrepasada, tendrá una sin problema.

“Igual mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan”, cerró su respuesta Dalma Maradona.