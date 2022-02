Dalma Maradona puso punto final a su discusión con Viviana Canosa: "Queda en manos de la justicia"

Instagram

El conflicto entre Dalma Maradona y Viviana Canosa, comenzó cuando la conductora defendió, en su programa, los dichos del Kun Agüero sobre el impuesto al patrimonio y mencionó a su padre. Dalma la cruzó en Twitter diciendo: "No había escuchado el descargo de vivicanosaok defendiendo al Kun! Que desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos".

"Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!", seguido a eso, Canosa bloqueó a Dalma Maradona que siguió: "Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! Y cero tiene que ver con política,diría que para nada! Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo".

"El único problema es que mi abogado también es el de ella! ESTAS EN PROBLEMAS DRAGANI!", sentenció Dalma Maradona, dejando en evidencia que acudiría a la justicia para que la conductora demuestre con pruebas las afirmaciones que había dado a conocer en su programa, aunque no quedó ahí.

Anoche, minutos antes de que termine su programa, Viviana Canosa dijo mirando a cámara: "Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba".

Pero eso no es todo, Canosa fue por más: "¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés. Mañana vamos a hablar de verdad, Dalma Maradona, de qué plata vivís vos y tu familia. Tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel... Mañana cuento de qué viven ustedes., las Maradona. Yo de mi laburo".

Dalma Maradona se enteró de la respuesta y tomó cartas en el asunto escribiendo en sus redes: "Yo ya había dado por finalizado el tema con Vivana Canosa porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más! Hoy

"Ok. Listo, no voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también" sentenció Dalma Maradona, notoriamente indignada por la postura de Canosa, de seguir hablando de un tema que parecía terminado.

"Y para todos los que crean que esto puede ser algo político, DE MI LADO PARA NADA! Y en absoluto nada tiene que ver con el Kun, persona que quiero y respeto por ser el padre de mi ahijado! Solo lo nombré para explicar el momento al que me refería! Esto solo tiene que ver con mi papá, a quien voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en un monstruo que no es", aclaró Dalma Maradona.

Por último, Dalma Maradona afirmó: "El tema queda en manos de la justicia cuando esta señora reciba mi carta documento y fin para mi". Canosa no se expresó en las redes, pero seguramente lo haga hoy en su programa, tal como lo prometió anoche estando en vivo.