Gianinna Maradona se enfrentó con Verónica Ojeda y Dieguito Fernando quedó en medio de la polémica

Instagram

Mario Baudry estuvo en "Intrusos" y desató una polémica impensada al mencionar que al cumpleaños de Dieguito Fernando, no fue ninguno de sus hermanos, Flor de la V lo interrumpió para que se explaye y fue Gianinna Maradona la que se expresó públicamente al respecto.

"Basta de dejar que se hable al pedo sobre mi persona. Beso CAPO! te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser LO QUE HACES, MÁS QUE LO QUE DECÍS", escribió Gianinna Maradona junto a tres capturas de pantalla donde evidencia que intentó comunicarse con Dieguito para su cumpleaños, a través de Verónica y de Mario.

Las capturas de los intentos de comunicación de Gianinna con Dieguito Fernando

Por su parte, Verónica Ojeda asumió que tiene bloqueadas a Gianinna y a Dalma, y que no verían nunca más a su hijo. Fue entonces que empezaron a surgir los motivos de la nueva pelea entre Verónica y las hijas de Claudia Villafañe, que aparentemente data desde fines del año pasado.

"No te culpo, pero yo no haría lo mismo y eso nos hace diferentes. Fin", publicó Gianinna Maradona en sus redes, luego de que Verónica dijera que la gente que "el séquito de Gianinna es una mierda". Pero eso no es todo, ya que cuando Ojeda y Baudry revelaron que Dieguito no pudo estar presente en el palco de su papá el día del homenaje por su cumpleaños el año pasado, la hija menor de Claudia compartió más pruebas.

La publicación de Gianinna Maradona

"Recién corté con mi hermana, te soy muy sincera Verónica, a mi lo que me hubiese gustado es que tu mensaje sea lo primero que hagas, no lo tercero. Primero le dijiste a Sebastián que el palco pertenece a los herederos, después llamaste a Boca para averiguar, y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, me llamaste a mi!", se leía en el mensaje que Gianinna Maradona le mandó a Ojeda.

"Como sabrás, yo no me manejo así, y te voy a pedir que por el bien de la relación con Dieguito, que vos hagas lo mismo. Por otro lado, se que el sábado es un día que tanto para Dalma como para mí, va a ser MUY DURO, me encantaría que Dieguito pueda estar conmigo, con nosotras, pero por otro lado, no se si voy a estar con la energía para poder hacerme cargo de él", se sinceraba Gianinna Maradona con Verónica.

El mensaje que Gianinna le mandó a Verónica Ojeda

"Yo lo busco sin problema. También te digo que yo no voy a ir a buscar la camiseta, prefiero que la traigan al palco", terminó diciendo Gianinna Maradona, que como respuesta obtuvo un "Dale. Te entiendo. Beso", después del día del partido fue bloqueada por la madre de su hermano menor.

Verónica Ojeda aclaró que su enojo se debe a que su hijo no pudo entrar a la cancha de Boca, ni hacer uso del palco de su padre en el homenaje, acto que tenía ilusionado al niño que quería poder participar. Ese sería el motivo por el cual Verónica decidió que ni Dalma, ni Gianinna Maradona pudieran volver a ver a Dieguito.