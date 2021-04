Dalma Maradona reveló por qué no comparte fotos con su marido, Andrés Caldarelli

Hace poco más de dos semanas Dalma Maradona sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto (que en su momento fue repartida a los medios de comunicación) con su marido Andrés Caldarelli para celebrar sus tres años de casados, boda que fue tapa de Revista CARAS en su momento. Ayer en un ida y vuelta con sus seguidores explicó los motivos de por qué no sube más fotos con su marido y padre de su hija, Roma.

"¿Por qué no subís fotos con tu pareja?", le preguntó una seguidora a Dalma mediante sus historias de Instagram. Lejos no responder o dejar pasar la pregunta, Dalma se sinceró y explicó los motivos: "Porque él no quiere ni le interesa ser una persona pública... ¡Y trato de respetarle eso! A veces aparece, pero muy poco".

El fuerte posteo de Dalma Maradona con una foto con Claudia y Diego Maradona juntos

Mientras la justicia continúa investigando la muerte de Diego Armando Maradona que se produjo el 25 de noviembre pasado y trata de determinar su el equipo de médicos encabezado por Leopoldo Luque tuvo mala praxis y eso provocó el paso a la eternidad del astro mundial, los escándalos entre Dalma y Gianinna contra los profesionales y Matías Morla son moneda corriente. Ahora en esta oportunidad la mayor de Diego y Claudia Villafañe hizo un fuerte posteo mostrando a su familia unida.

Dalma replicó una foto que compartió un club de fans de Maradona en donde se lo ve abrazado a toda la familia y aprovechó para reposteo para brindar una fuerte reflexión: "Pueden pasar todos los audios del mundo, pero cuando nos veíamos pasaba esto... Así que... ¿No te sentís miserable cuando hablás de algo que no tenés ni idea?", dijo sin revelar a para quien fue el palazo final.