El fuerte posteo de Dalma Maradona con una foto con Claudia y Diego Maradona juntos

Mientras la justicia continúa investigando la muerte de Diego Armando Maradona que se produjo el 25 de noviembre pasado y trata de determinar su el equipo de médicos encabezado por Leopoldo Luque tuvo mala praxis y eso provocó el paso a la eternidad del astro mundial, los escándalos entre Dalma y Gianinna contra los profesionales y Matías Morla son moneda corriente. Ahora en esta oportunidad la mayor de Diego y Claudia Villafañe hizo un fuerte posteo mostrando a su familia unida.

Dalma replicó una foto que compartió un club de fans de Maradona en donde se lo ve abrazado a toda la familia y aprovechó para reposteo para brindar una fuerte reflexión: "Pueden pasar todos los audios del mundo, pero cuando nos veíamos pasaba esto... Así que... ¿No te sentís miserable cuando hablás de algo que no tenés ni idea?", dijo sin revelar a para quien fue el palazo final.

Dalma y Gianinna hicieron una fuerte amenaza a 4 meses de la muerte de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del astro y Claudia Villafañe siguen buscando justicia e hicieron una dura advertencia en sus historias de Instagram.

En su cuenta, Dalma escribió: "A 4 meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos. ¡A TODOS! Me van a tener que matar para que me calle la boca. Y los voy a nombrar a todos esta vez. Mafiosos HDP no les tengo miedo...". Por su parte Gianinna replicó la historia y sumó: "Yo tampoco. Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy. Me das asco, vos y tu mierda de speed. Me van a tener que matar a mi también", escribió ella ¿dedicado a Matías Morla?

Sin hablar con la prensa según Ángel de Brito ellas lo harán cuando la junta médica se expida y de certezas de por qué y en qué circunstancias falleció Diego Maradona. Mirá los amenazantes mensajes de las hijas del "Diez".

FL