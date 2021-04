Fede Bal reveló que congeló su esperma por miedo a quedar estéril por el cáncer que sufrió

En silencio sin que nadie salvo su familia lo supiera, antes de empezar con los rayos y la quimioterapia que lo ayudaron a vencer al cáncer de colon que padeció a comienzos del año pasado, Fede Bal tomó una drástica decisión y optó por congelar su esperma ya que le informaron que el tratamiento podía dejarlo estéril. Invitado a "PH Podemos Hablar", el actor contó con detalles cómo tomó la decisión.

"Tuve cáncer en el intestino. Me curé con pastillas de radioterapia y sesiones de radioterapia. A los hombres cuando les aplican esos rayos podés quedar estéril. Entonces, antes de someterme a un tratamiento tan invasivo, congelé espermatozoides, por si el día de mañana nace algo en mí", dijo Fede recordando ese mal momento que pasó.

"Hoy no soy una persona a la que lo complemente tener un hijo o tener familia. Me siento realizado. Hoy no es un deseo, pero si el día de mañana tengo una mujer que le gustaría o a mí se me despierta el deseo, puedo hacerlo. También hay muchas chances de que pueda hacerlo naturalmente", finalizó.

La fuerte confesión de Fede Bal tras superar el cáncer

Fede Bal protagonizó un escándalo mediático luego de que Ángel de Brito sacara a la luz un audio que le mandó a "el Polaco" diciendo que lo esperaba en su casa con la "pileta calentita y mujeres". Pero luego de aclarar que se trataba de una reunión de amigos, ahora el actor abrió su corazón y, en una entrevista, habló de cómo es su vida tras vencer al cáncer de colon.

"Tener que abrazar una enfermedad para superarla me enseñó a no mentir más. No me sentía feliz y ahora ya no me engancho con las peleas berretas de las redes. Prefiero estar con mis perros y con mi novia, en la pileta y lejos de lo que pase en la televisión, que de hecho no tengo. Siento que malgastaba mi tiempo y que debí hacer un cambio energético necesario para ser el que soy hoy. Que soy el mismo, pero con más aprendizaje", le contó a Revista Gente.