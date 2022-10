Dalma Maradona estuvo hoy en el piso de LAM y habló de su paso por ¿Quién es la Máscara?, su enojo con Claudia Villafañe por pintarle las uñas a Roma, de su rol como madre, la marca Maradona y un tema importante, su salud.

El pasado 24 de julio nació su segunda hija, Azul. De manera pública todo fue normal, hasta que unas semanas más tarde, Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando Maradona, hizo público una riña que entre las dos, debido a que la actriz no le contestó el mensaje a su hermanito menor, donde él la saludaba por el nacimiento de la bebé.

Dalma Maradona rompió el silencio sobre su problema de salud: "Bajaba un kilo por día".

Para ese momento y como parte de la explicación que debió salir a dar en los medios Dalma Maradona, la actriz contó que no había contestado ese mensaje porque le diagnosticaron anemia y la habían intervenido para para transferirle sangre.

Esa información preocupó a los fans de la actriz y hoy en LAM aclaró que fue algo de ese momento, donde no la pasó nada bien, pero por suerte ya se mejoró.

"Lo que me pasó fue que yo había engordado 8 kilos en el embarazo. Pero, yo vomitaba mucho y bajaba un kilo por día. No tenía fuerza para nada. Vino el el clínico y me dijo que no le diera más la teta (a Azul) Pero yo sentía que se la tenía que dar. Ahora ya estamos más acomodados".

Dalma pensó que por ser anemia, iba a estar todo bien, pero remarcó que no tenía fuerza ni para levantarse de la cama. "No podía alzar a Roma, era imposible. Comí y baja de peso igual. No sé qué pasó, pero me agarró una anemia galopante", remarcó la actriz y aclaró que los médicos le decían que la anemia podría ser del embarazo o emocional.

Sobre la discusión con Verónica y el malentendido con Dieguito, la actriz aclaró: "Ella (Verónica Ojeda) me había mandado un mensaje felicitándome por Azul, yo le contesté y después pasó eso, Dieguito me había enviado un mensaje que yo no pude contestar porque no tenía el teléfono... Cuando me estaba yendo, me sacaron sangre y me tuve que quedar".

Sin ser muy dramática, Dalma contó que una vez en la casa, su esposo pensó que se iba a morir y debieron llamar de nuevo al médico. La actriz fue muy clara en decir que no la pasó muy bien, pero, ahora está todo bajo control. "Estaba en un momento donde no podía pilotear nada. Ahora está estable (la anemia), pero debo estar atenta porque estoy al límite y mucho hierro también es peligroso".

Dalma Maradona contó que Roma no quiere a Azul

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe contó que Roma siente muchos celos de su hermanita menor, Azul y dice que no la quiere tener en casa. «Al principio está todo tan buen onda, que yo estaba extrañada. Ahora ya explotó y es como que: "quiero que se vaya, no quiero tener una hermana. Viste que te dije que quería una hermana... ¡Ya no la quiero más! Que se vaya a otro lado"».

Dalma Maradona también contó en su entrevista, que Claudia Villafañe lloró el año pasado porque Roma y Azul no se van a llevar el mismo tiempo que se tienen Dalma y Gianinna. "Ya no van a ser dos años, serán tres. ¡Lo lamento!".