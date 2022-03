Dalma Maradona rompió el silencio y habló de Matías Morla.

Instagram

Dalma Maradona estuvo hoy en entrevista en el programa “A la tarde” de América TV y tocó temas muy sensibles relacionados al abogado Matís Morla, y a la tan mencionada foto de los herederos, cuya difusión se hizo con el comunicado oficial, donde se pidió justicia para aclarar los hechos que rodean la muerte de su padre, Diego Armando Maradona.

Como pocas veces lo hace y esquivando mencionar su nombre, Dalma Maradona rompió el silencio y habló sobre Matías Morla, el abogado de confianza de Diego Armando Maradona.

En conversación con el periodista Diego Estévez, el panelista le consultó a Dalma Maradona si tenía conocimiento de algún posible acercamiento entre Morla y Jana Maradona, o si por el contrario tenía una enemistad, pues ambos residen ahora en Barcelona: “No, no tengo idea, la verdad no sabía que estaban los dos viviendo en Barcelona, realmente no tenía idea, yo puedo hablar por mí”, expresó la actriz.

Sobre Matías Morla, la hija de Diego Maradona agregó: “Esta persona me hizo muchos juicios y ese es mi mayor tesoro, saber que no tuve, nada nunca con él, ni arreglé nada, ni le pedí nada. Para mí eso es lo mejor que me pudo pasar en la vida, tanto a mí como a Gianinna, o sea, nunca tuvimos nada de nada con él.

“Yo no juzgo a nadie, yo también vivo mi vida, pero me encargo de las cosas que me tengo que encargar”, agregó la actriz en diálogo con “A la tarde”.

“Haberle ganado un juicio penal a esta persona (Matías Morla), también habla de lo que estamos haciendo, de las cosas que dice de nosotras. Yo estoy muy tranquila en ese sentido y esperando la justicia, que a uno siempre le parece lenta, porque yo necesito saber ya qué pasó, pero entiendo, respeto y espero”, comentó Dalma.

Dalma Maradona se refirió a las críticas por la foto de los herederos

“Hicimos varias fotos diferentes y poner el punto en las caras…”, cuestionó Dalma y continuó, “También me dijeron que analizaron, quién estaba sentado en cada lugar, la distancia y todo eso, digo, para mí pasa totalmente por otro lado, y es poder dejar las diferencias de lado, que no dejamos de pensar distinto, por supuesto en un montón de aspectos, pero sí tenemos un propósito común muy claro y que es lo más importante para todos y es que se haga justicia", aseveró la actriz.

En relación a quiénes debián estar en la foto, Dalma comentó: “Me preguntaron si yo creía que debíamos estar todos y yo dije que sí y que después yo puedo responder por mí”, aclaró la actriz.

Sobre la firma del petitorio, acotó: “En un principio, con la foto, subimos ese comunicado firmado por los que estábamos en la foto, y creo que luego se sumaron".

¿No estás segura de que Jana haya firmado o sí?”, le repreguntó Estévez. “Sé que firmamos todos, pero después, no ese día de la foto”, aclaró la actriz.

Para Dalma Maradona, es importante aclarar los hechos puntuales de lo que ocurrió ese 25 de noviembre del 2020, cuando murió Diego Maradona, por eso es la unión de los herederos. Ella quiere saber qué pasó y a qué hora ocurrió todo. “A nosotros nos llaman a una hora y esto (por la muerte de Maradona) ya había pasado como cinco horas antes. Hubo un tiempo en el que la gente que estaba ahí adentro... No se sabe qué pasó, entonces yo quiero saber eso”.