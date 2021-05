Damián Betular recordó el momento en el que habló sobre su orientación sexual con sus padres

Damián Betular contó cómo decidió “salir del clóset”, una situación que para muchas personas puede significar difícil de abordar y de procesar, de un lado y del otro, sobre todo por cuestiones generacionales.

El aseguró que fue con “con mucha naturalidad”. Además dio más detalles a Franco Torchia, al aire en el ciclo radial No se puede vivir del amor, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Mi papá siempre estuvo muy presente; lo que pasa es que él trabajaba mucho más, cuando yo llegaba a casa estaba mamá, y en mi caso era más pegado a ella. Pero siempre estuvieron muy presentes y lo están en el día de hoy”, empezó explicando Damián.

Por esa razón, el Executive Chef del Palacio Duhau señaló que no existió entre ellos esa charla de “blanqueo”. “Mis papás me apoyan en todas mis decisiones. Yo creo que hay veces en las que hay cosas que tenés que hablar y hay otras que son obvias”, dijo.

“Se lo deseo a todos, que todos tengan padres como los míos, porque aún con sus defectos me dejaron ser y soy muy feliz”, finalizó. Para también sentencias que: “Estoy muy bien solo”, aseguró.

La imagen viral de Damián Betular en el Masterchef de 2015

Damián Betular es uno de los jurados más queridos y carismáticos de Masterchef Celebrity. El chef suele ser tendencia en las redes y sus comentarios en el ciclo de Telefé suelen contagiar de humor a sus compañeros.

El camino de Damián por este ciclo no es nuevo, el jurado se destacó también en la competencia de Bake Off Argentina, la competencia que conducía Paula Chaves, sin embargo esta no fue su primera participación televisiva en los ciclos de Telefé.

Recientemente una imagen de Betular se hizo viral y muchos fans del certamen de cocina no pudieron creer que se tratara de él. En su rol de chef pastelero del Palacio Duhau - Park Hyatt, el lujoso hotel de Recoleta, Damián estuvo como invitado a la primera edición de MasterChef, en 2015.



En esa oportunidad, asistió al programa que entonces conducía Mariano Peluffo junto a su colega Germán Martitegui. Pero en las imágenes que se dieron a conocer en las redes podemos verlo sin barba y con un estilo bastante más formal que el que luce ahora: con saco y camisa, a diferencia de las camperas de jean que luce ahora.