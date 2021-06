Dani La Chepi contó por qué dejó de bailar en Sábado Bus

Dani La Chepi, es una de las instagramers más exitosas y reconocidas del medio. Alcanzó mayor popularidad gracias a Masterchef Celebrity 2, donde sin llegar a la semifinal, se consagró como una de las revelaciones del reality de cocina. Aunque el gran público la descubrió ahora, Daniela Viaggiamari (asi es su verdadero nombre) trabajó en muchísimos ciclos de televisión, entre ellos Enamorarte, Salvajes, Chiquititas, Rincón de Luz, Casi Ángeles, Amor mío y Bella & Bestia. Pero fue en Sábado Bus, donde logró destacarse y ahora sus fanáticos reflotaron videos tras su vuelta a la pantalla chica.

En el clásico programa conducido por Nicolás Repetto, Dani La Chepi participó como una de las famosas “chicas Saracatunga”, bailando en numerosos musicales, y sirviendo la comida a los famosos que iban a cenar con Nico en el exitoso programa de los fines de semana de Telefe. Este año, en Masterchef Celebrity, Daniela recordó su paso por Sábado Bus, y hasta se acercó a presentar su plato hacia el jurado bailando y tarareando la cortina musical del programa de Repetto.

En 2018, cuando La Chepi estaba presentando en teatro su espectáculo unipersonal, en una entrevista hizo un repaso de su carrera hasta el momento y reveló una particular situación que vivió mientras se desempeñaba como bailarina de Sábado Bus. "Mi carrera artística me fue sorprendiendo sobre la marcha porque mi sueño de chica era ser perito en papiloscopía. Pero para eso tenía que entrar en la escuela de suboficiales y ahí mi viejo dijo: ´No, no, policía no´. Entonces me metí a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe, pero al segundo año dejé porque para ese entonces ya estaba bailando en sábado bus, por Telefe", afirmó la artista.

Dani La Chepi fue bailarina del ciclo de Nicolás Repetto, durante tres años hasta que le salió un tumor en el pie. Desde entonces tuvo que dejar es faceta. “Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí. En eso, Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando” afirmó la comediante.

Dani La Chepi contó porque dejó de bailar en Sábado Bus

En ese momento, La Chepi cuenta que el telón se cerró y fueron al corte, mientras que Nicolás Repetto le dijo de todo menos linda. En el Sanatorio Mitre me diagnosticaron que tenía un tumor en el pie izquierdo. “Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo. Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo” recordó Daniela.

En referencia al conductor y la situación que le tocó vivir en primera persona, recuerda: “Nico es así, es explosivo y súper profesional. Ni pensó lo que podía ser en ese momento y cuando se enteró, se quería matar como también yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido. Me siguieron pagando como corresponde y Pablo Codevilla me cuidó mucho; es el ser más precioso del ambiente, ¡es un amor! Arranqué con él a los 16 años en Canal 9, me aconsejaba bien, un tipo intachable y hasta paternal te diría”.

Dani La Chepi contó porque dejó de bailar en Sábado Bus

Luego de su paso “accidentado” por Sábado Bus, Dani La Chepi se casó con El Rodri, “sentada porque estaba en silla de ruedas recuperándose del condroma de cartílago” recuerda. Una vez recuperada, llegaron los castings para hacer ficción, y empezó lo que sería la etapa participando en distintas novelas: Enamorarte junto a Emanuel Ortega, Chiquititas, Rincón de Luz, Casi ángeles, Amor mío, Bella & Bestia.

FF