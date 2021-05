Dani "La Chepi": "Me he acostado con hambre"

Dani "La Chepi", se destaca en su participación de MasterChef Celebrity, por su impronta divertida, ocurrente y siempre se la ve sonriente.

Sin embargo, detrás de toda esa alegría hay un pasado de profundo dolor que tuvo que atravesar apenas separada de su marido y con su pequeña hija Isabel que aún no tenía 2 años.

En el Viaje Chef, que conduce Robertito Funes Ugarte, Daniela Viaggiamari, tal su nombre real, habló de ese oscuro pasado de su vida en el que pasó hambre y hasta tuvo que vender sus pertenencias: "Soy actriz y dejé de ir a los castings cuando entré a la radio, pero en el 2015 me pegaron una patada en el medio de la arandela y me quedé con las 24 cuotas sin interés -porque en ese momento había 24 cuotas- de todo lo que había comprado para arreglar el departamentito", comenzó su relato.

"Yo me había separado del papá de Isa y me volvía con ella cumpliendo casi 2 años. La pasé mal realmente", agregó.

Ante la pregunta de Funes Ugarte sobre si había pasado hambre, La Chepi, de 41 años, fue contundente: "Pasé hambre yo. Mi hija nunca pasó hambre. Me he acostado con hambre muchas noches. Tomaba mate, mate, mate, con mucha azúcar para llenar".

Después relató cómo siguieron esos difíciles momentos: "Después empecé a vender mis cosas. Tenía 4 pares de botas, computadora....todo vendí y mientras laburaba de moza. Ahí empecé a pedir permiso para cantar tangos ¡y me daban propina en dólares!", recordó con entusiasmo como un momento en que empezaba a vislumbrar otro futuro.

"Un día me llama una bailarina, Soledad Bayona y me dice: ´Dany, Cacho Castaña abre Café la humedad y está buscando cantante de tangos. Vos tenés que ir", y así relató cómo comenzó su cambio.

"Fui. Hice el casting. Una amiga me prestó una camisa blanca, horrible que me quedaba enorme. Tenía el pelo corto, negro. Me teñía de negro para no ir a la peluquería porque no tenía guita. Cacho me eligió", recordó feliz.

Para finalizar, Dany reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó haber atravesado esas instancias: "Todos los que estuvimos abajo de cualquier manera, somos optimistas".

Dani La Chepi sorprendió con su declaración: "Si gano el premio lo voy a donar"

En la segunda edición de MasterChef Celebrity 2, Dani La Chepi, se ganó el cariño de la gente por su impronta fresca y divertida. Llegando a las instancias finales del certamen, es una de las candidatas a ganar el gran premio de más de 1 millón de pesos y Dani ya tomó la decisión: "Si gano el premio lo voy a donar", confesó segura.

LP