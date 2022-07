El llanto de Dani la Chepi al recordar a su ex Javier Cordone: "Cuando creías que lo habías superado"

Dani la Chepi conoció a su ex Javier Cordone en plena pandemia y su relación duró hasta febrero de este año.

Su separación dio que hablar e incluso le han llegado chats del recolector de residuos con otras mujeres. Hasta que finalmente las aguas se calmaron.

Sin embargo, pareciera que Dani la Chepi no pudo olvidar del todo a su ex, ya que en la tarde de este domingo, sola en su casa, en bata, le dedicó un particular video.

Dani la Chepi con su hija Isabella y Javier Cordone.

El video de Dani la Chepi

En el video, se ve a Dani la Chepi con una lata de lentejas vacía en la mano, tratando de aplastarla para tirarla a la basura. En eso, la cantante mira a cámara, comienza a llorar y agarra una mancuerna para entonar la canción: "All by myself". También se podía leer: "Buen día. Cuando creías que lo habías superado". Luego, Dani la Chepi tiró la lata adentro de una bolsa de basura mientras la música continuaba.

En la siguiente Historia de Instagram, la ex MasterChef Celebrity les dijo a sus seguidores: "Más allá de la increíble pieza de arte que acaban de ver, cuando van a tirar la basura, cuidemos a los recolectores. Porque ellos no son 'los de la basura', nosotros somos 'los de la basura'. Hay que tirarla así, para que no se corten", mientras mostraba nuevamente cómo tiraba en la bolsa la lata aplastada.

Dani la Chepi habló de su separación: "El amor está"

A principios de marzo de este año, Dani la Chepi confirmó la separación con su novio de hace más de dos años, Javier Cardone, y pese a estar triste, la expresentadora de “El gran juego de la Oca” estaba firme, con la fuerza y los motivos suficientes para seguir adelante.

La noticia la dio a conocer la propia, Dani por medio de su Instagram, donde pidió respeto y cautela por ese momento que atravesaba en el plano sentimental. Sin embargo, la presentadora accedió a hablar con nosotros y nos contó más detalles sobre la separación: “Es parte de la privacidad de mi hija. Igual que la de Javier. Es también parte de la privacidad que involucra a más personas. Y cuando hay niños de por medio. Hay que tener mucho cuidado”, remarcó la influencer.

“Estoy triste como cualquiera cuando se separa, cuando hay amor aún. Fueron más de dos años. No es por falta de amor. Quizás el tiempo nos junte de nuevo. Porque el amor está”, dijo Dani la Chepi en exclusiva para CARAS.

Para la influencer, esto es solo una prueba más que debe superar. Y como ella bien lo aseveró, la sonrisa ahora le sale “medio forzada”, pero su mirada está puesta al frente y dejará que el tiempo sea quien tome la última palabra.

Sobre Javier Cordone, Dani la Chepi aseguró que es un “excelente compañero”, y expresó que es un gran ser humano que estuvo con ella durante más de dos años.