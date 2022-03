Dani, La Chepi, se expresó públicamente tras el fallecimiento de su papá: "Estoy triste"

Instagram

Durante el día de ayer, se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento del papá de Dani La Chepi. Si bien la humorista se expresó públicamente través de un posteo que hizo en sus redes, hoy decidió expresar cómo se siente luego de la dolorosa pérdida.

"Estoy triste, claramente, pero estoy bien. Estoy triste, no porque se murió mi papá, sino porque no lo puedo abrazar más, porque morirse es parte de la vida, y a uno lo que lo entristece es no poder tocarlo, abrazarlo, hablarle, y eso no va a pasar más, pero estoy bien", expresó Dani La Chepi.

Pero eso no es todo, La Chepi agregó: "Fueron nueve años de sufrimiento, para él, especialmente para él, y para toda la familia; y hoy, gracias a Dios, descansa en paz". La artista también agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores que la llenaron de mensajes de aliento.

"Gracias por estar del otro lado apoyando", escribió La Chepi junto al video que publicó en las historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que también contó cuál fue la hermosa reflexión que hizo su hija tras el fallecimiento de su abuelo.

La Chepi con sus padres y sus hermanos

"Están haciendo un asado arriba, todos juntos, están en paz. Siempre, a la noche, cuando miras el cielo, es una estrella, y siempre te acompaña", fueron las palabras que Isa le dijo a su mamá, para apoyarla con amor por la pérdida de su padre, es decir, de su abuelo.

La artista también publicó en sus redes, imágenes de su papá, que estuvieron compartiendo con sus hermanos tras su partida. Al ver las postales, La Chepi aseguró que ella es muy parecida a su progenitor, ya que se considera igual físicamente que su hermano, el que más se parece a el.