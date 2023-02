Dani La Chepi tuvo que ir de urgencia a la Guardia tras sufrir un fuerte cólico

Dani La Chepi se encuentra grabando una ficción (no dio detalles de la misma) y en la tarde de este jueves debió salir corriendo hacia la Guardia por un fuerte cólico.

En sus Historias de Instagram, primero subió una foto donde escribió: "Un cólico feroz se apoderó de mi cuerpo. De la grabación sin escala a la Clínica Olivos". En la imagen se podía ver a la influencer acostada en la cama del lugar.

Luego la ex MasterChef Celebrity contó que le iban a hacer una Tomografía computada para saber qué le estaba sucediendo: "Quirófano, medicación, sólo gases", señaló junto a una foto con una amiga que la acompañó.

Finalmente, Dani La Chepi reveló que fue solo un susto: "Soy libre. No eran mis riñones. 'Distensión abdominal'", contó, posando con el médico que la atendió.

Al salir de la Clínica, se sacó una foto en la puerta de la Guardia y escribió: "No re vimo... Ante cualquier duda consulten con sus médicos siempre".

El descargo de Dani La Chepi debido a sus problemas de salud: ''Tomé malas decisiones''

Días atrás, Dani La Chepi realizó un emotivo posteo en su cuenta sobre su balance de principio de año, en donde refleja que a veces no todo es risas fuera de las redes sociales.

En su catarsis, escribió acerca de los problemas de salud que en el último tiempo vivió, la toxicidad de las redes y los errores que cometió. Lista para abrir su corazón con sus seguidores, expresó en la publicación: "Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir (porque algunas involucran a personas que elijo preservar)".

Y continuó con un contundente descargo: "Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo" (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: "¡Qué asco de flaca!"... Este "lomo" sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen "aceptate como sos" y no paran de usar filtros. Casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, "padres presentes" o familias perfectas que parecen no tener problemas…’’

Además, Dani La Chepi hizo hincapié sobre la falsedad en las redes sociales: ‘’Y vos del otro lado: "¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? NO TODO LO QUE VES ES REAL. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenés problemas''