Dani La Chepi cumplió su sueño de tener la casa propia y la mostró en redes sociales 

Dani La Chepi logró la popularidad luego de su paso en MasterChef Celebrity. Aunque la humorista comenzó hace varios años en los medios, logró ganarse el corazón de sus fanáticos en el reality de cocina. En las últimas horas, la cantante cumplió el sueño de tener la casa propia y así lo compartió con sus fanáticos.

Daniela comparte su día a día en redes sociales. En más de una oportunidad, quién se lleva el protagonismo de sus videos es su hija Isabela, pero ahora las miradas se enfocaron en su nuevo hogar.

“Y al final hay recompensa” escribió La Chepi junto a un corazón y un agradecimiento a su arquitecto amigo, en la publicación que hizo en Instagram. Junto a un video, la comediante mostró los rincones de su nuevo hogar y las remodelaciones que le hizo.

Para acompañar al video, Daniela agregó la canción “Zona de Promesas” de Mercedes Sosa.

Dani La Chepi reveló cuál fue el peor momento de su adicción al alcohol:

Sin vueltas y a corazón abierto, Dani La Chepi reveló en "Almorzando con Mirtha Legrand" cómo superó el alcoholismo y cuál fue el punto límite de su adicción, que la llevó a replantearse todo.

“Me acuerdo un día en mi casa a las dos de la tarde, en pantuflas, vaciándome una botella de vino, mucho antes de ser mamá. Me acuerdo que estaba viendo 'V de venganza' y en el momento que Natalie Portman se pela yo flashee que era Natalie. Después me di cuenta que era diferente su naricita y todo eso, se complicó esa peladita que me mandé. Y cuando bajó el lope me di cuenta de que no me quedó igual”, dijo la actriz, con el el humor que la caracteriza. Además de pelarse, recordó que ese día también se tatuó.

Sobre la superación de su adicción, Dani La Chepi reveló que fue gracias a la terapia que entendió que lo suyo ya había ido demasiado lejos. “No me gustaba lo que veía en el espejo, y lo que pasaba después de tomar y tomar, o lo que te digan al otro día. (…) Hice terapia, psicólogo, psiquiatra, medicación, que para mí es el mejor invento después de la bicicleta y dije: ´Ok, sí, puedo´. Después volví a tomar, pero no en exceso, y puedo disfrutar de una copa de vino”, cerró sobre su victoriosa batalla.

