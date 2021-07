Dani La Chepi reveló cuál fue el peor momento de su adicción al alcohol

Sin vueltas y a corazón abierto, Dani La Chepi reveló en "Almorzando con Mirtha Legrand" cómo superó el alcoholismo y cuál fue el punto límite de su adicción, que la llevó a replantearse todo.

“Me acuerdo un día en mi casa a las dos de la tarde, en pantuflas, vaciándome una botella de vino, mucho antes de ser mamá. Me acuerdo que estaba viendo 'V de venganza' y en el momento que Natalie Portman se pela yo flashee que era Natalie. Después me di cuenta que era diferente su naricita y todo eso, se complicó esa peladita que me mandé. Y cuando bajó el lope me di cuenta de que no me quedó igual”, dijo la actriz, con el el humor que la caracteriza. Además de pelarse, recordó que ese día también se tatuó.

Sobre la superación de su adicción, Dani La Chepi reveló que fue gracias a la terapia que entendió que lo suyo ya había ido demasiado lejos. “No me gustaba lo que veía en el espejo, y lo que pasaba después de tomar y tomar, o lo que te digan al otro día. (…) Hice terapia, psicólogo, psiquiatra, medicación, que para mí es el mejor invento después de la bicicleta y dije: ´Ok, sí, puedo´. Después volví a tomar, pero no en exceso, y puedo disfrutar de una copa de vino”, cerró sobre su victoriosa batalla.

Dani "La Chepi": "Me he acostado con hambre"

Dani "La Chepi", fue una de las participantes destacadas de MasterChef Celebrity, por su impronta divertida, ocurrente y siempre se la ve sonriente.

Sin embargo, detrás de toda esa alegría hay un pasado de profundo dolor que tuvo que atravesar apenas separada de su marido y con su pequeña hija Isabel que aún no tenía 2 años.

En "El Viaje Chef", que conducía Robertito Funes Ugarte y que mostrar sin tabúes a los eliminados del programa, Daniela Viaggiamari, tal su nombre real, habló de ese oscuro pasado de su vida en el que pasó hambre y hasta tuvo que vender sus pertenencias: "Soy actriz y dejé de ir a los castings cuando entré a la radio, pero en el 2015 me pegaron una patada en el medio de la arandela y me quedé con las 24 cuotas sin interés -porque en ese momento había 24 cuotas- de todo lo que había comprado para arreglar el departamentito", comenzó su relato.

"Yo me había separado del papá de Isa y me volvía con ella cumpliendo casi 2 años. La pasé mal realmente", agregó.

Ante la pregunta de Funes Ugarte sobre si había pasado hambre, La Chepi, de 41 años, fue contundente: "Pasé hambre yo. Mi hija nunca pasó hambre. Me he acostado con hambre muchas noches. Tomaba mate, mate, mate, con mucha azúcar para llenar".

Después relató cómo siguieron esos difíciles momentos: "Después empecé a vender mis cosas. Tenía 4 pares de botas, computadora....todo vendí y mientras laburaba de moza. Ahí empecé a pedir permiso para cantar tangos ¡y me daban propina en dólares!", recordó con entusiasmo como un momento en que empezaba a vislumbrar otro futuro.

"Un día me llama una bailarina, Soledad Bayona y me dice: ´Dany, Cacho Castaña abre Café la humedad y está buscando cantante de tangos. Vos tenés que ir", y así relató cómo comenzó su cambio.

"Fui. Hice el casting. Una amiga me prestó una camisa blanca, horrible que me quedaba enorme. Tenía el pelo corto, negro. Me teñía de negro para no ir a la peluquería porque no tenía guita. Cacho me eligió", recordó feliz.

Para finalizar, Dany reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó haber atravesado esas instancias: "Todos los que estuvimos abajo de cualquier manera, somos optimistas".