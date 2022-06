Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona están juntos en Milán, Italia. La principal razón, es porque el exfubotista deberá responder ante la justicia italiana, por la demanda de alimentos impuesta por Elena Braccini, madre de sus dos hijas, Victoría y María Helena.

Según había comentado Guido Zaffora, esta semana en “Es por Ahí”, Daniel Osvaldo tendrá que poner la cara ante un juez penal, el próximo 27 de junio. Dado que, al parecer, el novio de Gianinna Maradona nunca le habría pasado la cuota alimentaria a sus dos hijas, la demanda ronda los 24 mil euros adeudados a sus hijas. La suma se viene acumulando desde hace 10 años, cuando su hija mayor tenía 1 años y solo debía pasar mensualmente 400 euros.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en el recital de los Rolling Stones, en medio de una demanda por alimentos.

Sin embargo, y pese a estas fuertes acusaciones que cursan de manera activa en los juzgados de Italia, esta semana, Ciudad Magazine publicó las fotos que uno de los amigos de Daniel, en la que se le ve con unos otros amigos con y Gianinna, juntos por el recital de los Rolling Stones.

"Qué buen recital junto a mis amigos rockeros”, afirma la fuente, que dijo el amigo de Daniel Osvaldo, mientras está a días de enfrentar en juicio por incumplimiento de su cuota alimentaria, allí en Italia.

Retomando la información que dio Zaffora, el juicio podría llegar a cancelarse: “El miedo de Elena es que le cancelen el juicio porque no es la primera vez que sucede. Osvaldo no esperaba que se llegue a esta instancia penal".

El día pasado día del padre, Ángel de Brito hizo una fuerte acusación contra Daniel Osvaldo: “No se ocupa de sus hijos”. Esto mismo aseguró Guido Zaffora, al aclarar que no se hace cargo de ninguno de sus cuatro hijos, incluyendo a Momo, su hijo menor con Jimena Barón.

Ana Oertlinger, la madre del hijo mayor de Daniel Osvaldo, hizo fuertes declaraciones

Hace años que Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo, el hijo mayor del cantante, viene haciendo denuncias en sus redes sociales sobre el abandono que Daniel Osvaldo tiene sobre su hijo y que no le pasa la cuota alimentaria. En abril, la madre del primogénito de Daniel, estalló en contra de él.

"Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. ¡No servís para nada!. Y espérame, porque esta te la cobro yo", apuntó Ana en su cuenta de Twitter. Seguido de esto, hizo una acusación mucho más grave. "Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso?, ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos?. Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora yo me cansé. Violento, misógino, mal padre".

Daniel Osvaldo tiene cuatro hijos en total, Gianluca, con, Victoria y María Helena, con Elena Braccini Osvaldo y Morrison Osvaldo “Momo”, hijo de la cantante Jimena Barón. Con todos sus hijos, el pleito es el mismo, la falta de responsabilidad afectiva con sus hijos y, por otro lado, el incumplimiento con sus cuotas alimentarias.