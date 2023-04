Thiago y Daniela de Gran Hermano desmintieron los rumores de crisis con unas románticas fotos

En las últimas horas, Thiago Medina cumplió uno de sus sueños tras salir de Gran Hermano. El joven abrió su propia verdulería en Laferrere y contó con la presencia de Romina Uhrig y de Alexis Quiroga, que fueron a apoyar a su "hermanito" en este momento tan importante. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Daniela Celis y todo apuntaba a una posible crisis entre ellos.

Thiago abrió su propia verdulería.

Hace menos de un mes, Daniela Celis publicó un video en el que le contaba a sus seguidores que ya no estaba más con Thiago. Minutos después, Thiago compartió una foto con ella, poniendo en duda el video de "Pestañela". Luego de esta pequeña crisis, los participantes del reality se volvieron a mostrar muy juntos en las redes.

Fue Robertito Funes Ugarte quien le consultó a Thiago en vivo dónde estaba Daniela, en el medio de los festejos por la inauguración de la verdulería. "Está en una reunión", le respondió Thiago, visiblemente incómodo.

Daniela utilizó Twitter para aclarar la situación.

Al ver el revuelo que se armó en las redes sociales, Daniela Celis publicó en su cuenta de Twitter para aclarar todo: "Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quienes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro".

Las historias que subieron ambos a Instagram.

Luego, Daniela compartió una foto con Thiago en su cuenta de Instagram en donde se los ve unidos y sonrientes, para que no quede ninguna duda de que está todo bien entre ellos. Y por si esto no alcanzaba, el joven hizo lo mismo y se animó a escribirle un romántico mensaje a Daniela: "Desde el 17 de octubre y hasta siempre juntos".

Romina Uhrig apoyó a Thiago Medina en su nuevo proyecto

El proyecto que emprendió Thiago Medina se trata de una frutería que abrió en el barrio Unión Laferrere el pasado fin de semana y en donde estuvo presente Romina Uhrig y también Alexis "El Conejo" Quiroga, otro de los exhermanitos.

Romina Uhrig y Alexis "El Conejo" Quiroga apoyaron a Thiago.

En las fotos que trascendieron del evento se lo puede ver a Thiago muy sonriente en el escenario dando la apertura oficial de su nuevo local. Luego, en sus historias de Instagram, el joven compartió cómo se maneja con el trabajo, despertándose muy temprano para ir al mercado central y poner a punto su frutería.