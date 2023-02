Daniela Celis dejó por segunda vez la casa de Gran Hermano y se convirtió en la jugadora número 14 en dejar el juego a días de comenzar la recta final. Este sábado la participante estuvo en La Noche de los ex, junto a Alfa y Thiago y prendió el ventilador y habló sin tapujos.

Daniela fue muy sincera y confesó que al verse en su reingreso a la casa y al estar a un lado de Romina y de Julieta, dos potencias dentro de la casa de Grana Hermano, sabía que no tenía muchas chances de ganar. "Yo ya sabía que a la final no llegaba, yo lo sabía de entrada".

Cuando Daniela fue consultada si creía que Romina cree que va a ser la ganadora de Gran Hermano, la exjugadora fue muy concreta con su respuesta: "Sí, tiene mucha fe".

La ahora, ex Gran Hermano, en conversación con Cristián U y Robertito Funes, dio su opinión sobre la presencia de Rodolfo, el padre de Nacho, quien poco a poco y luego de ser el jugador que más placas ha pasado en toda la historia del reality de Telefe, es uno de los más fuertes del juego.

"El caso de Nacho, yo siento que lo potencia mucho el padre. Hoy en día, si me preguntás quien quiero que gane, me gustaría más que gane Nacho que Marcos, El Primo", expresó Daniela.

Luego la exjugadora aclaró que tiene claro que Nacho tomó más fuerza con la llegada del padre y eso fue algo que la conmovió. "Me conmueve y me emociona".

"Yo prioricé la persona sobre la jugadora", aseveró Daniela luego de que la enfrentaron sobre el porqué, si su sueño era ganar los 15 millones de pesos, no fue por Romina para sacarla, que era la más fuerte, y lo sabía, y si fue en contra de Alfa en la semana que él salió.

La ex Gran Hermano, la más reciente en dejar el juego, reconoció que Romina la manipuló: "Afuera vi que Romina me manipulaba, dentro de la casa no me daba cuenta", remarcó Danila a la fulminante pregunta de Roberto, si creía que la exdiputada la manipuló.

Thiago mostró su nuevo look en La Noche de los ex en Gran Hermano

El jugador más joven que estuvo en la casa de Gran Hermano en esta nueva versión, se presentó al debate de La Noche de los Ex de Gran Hermano, con un nuevo look.

Thiago, exjugador, ahora que lleva su estilo caribeño, se cortó al ras el pelo, se lo tinturó de rojo en la parte cenital y se hizo gráficos en los costados. "En breve viene mi nuevo look", agregó el exparticipante en su cuenta de Instagram.

