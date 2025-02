Daniela Celis le respondió a sus haters este miércoles 19 de febrero en el canal de streaming La Casa. La influencer estalló al contar una anécdota de las pocas ocasiones en las que decide salir a bailar. Convertida en madre hace ya más de un año, la joven de 28 decidió exhibir públicamente lo que más detesta de la maternidad.

Lejos de romantizar el hecho de ser madre de las gemelas, la participante de Gran Hermano 2022 decidió ser lo más transparente que pudo. La influencer se refirió a las situaciones a las que tiene que enfrentarse desde que decidió ser madre junto a Thiago Medina.

Daniela Celis y sus gemelas, Aimé y Laia

Daniela Celis estalló contra quienes la cuestionan por salir a bailar después de ser madre

En diálogo con Lizardo Ponce y Julieta Poggio, la madre de Aimé y Laia dio a conocer la cruda verdad de compatibilizar la vida social y la maternidad. “Yo nunca salgo a bailar, pero cuando salgo es todo un ritual. Dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila salgo, disfruto, me desconecto, intento pensar que no soy mala madre, que no me da pena…”, comenzó relatando la figura pública conocida por su apodo de Pestañela el cual tiene como usuario en sus redes.

“Cuando estoy en la noche y me cruzo a las chicas o me cruzo a gente y si son amigas y me quieren no me pregunten cómo están las bebés”, pidió la celebridad. “Me hacen sentir una hija de p…”, señaló. “Estando en un boliche con un vaso de alcohol en la mano y preguntándome dónde están mis hijas. No, por favor”, reiteró en reclamo.

Daniela Celis estalló contra quienes la cuestionan por salir a bailar después de ser madre

“Decime, ‘ay que linda que estás, que bueno que saliste ¿Cómo la estás pasando?’ porque después tardo en olvidarme y viene otra persona y me pregunta de vuelta por las bebés”, expresó enfurecida. “Estoy toda la noche pensando en cómo están mis hijas y no estoy disfrutando nada”, expuso.

