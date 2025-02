El desgarrador llanto de Daniela Celis que alertó a sus seguidores: “Es el peor día de mi vida”

Daniela Celis no duda en compartir su día a día con sus seguidores. Sin embargo, hay ocasiones donde los preocupa con algunas de las situaciones que vive. Esto mismo ocurrió el martes por la noche, cuando compartió en sus historias de Instagram un video llorando, luego de haber vivido una fuerte crisis. La exparticipante de Gran Hermano contó sus frustraciones y recibió el apoyo de todos los usuarios que la siguen.

Daniela Celis y sus bebas

Daniela Celis alertó a sus seguidores con un desgarrador llanto: “Es el peor día de mi vida”

Días atrás, Daniela Celis vivió el primer añito de sus gemelas, Aime y Laia, lleno del cariño de todos. Junto a Thiago Medina, decidieron hacer un festejo de ensueño y recibieron los mensajes de sus seguidores emocionados. Sin embargo, y además de ser mamá, la joven continúa realizando sus trabajos en el streaming de Gran Hermano y como panelista de "La Noche de los Ex". Durante un tiempo, llegó a ser la conductora del programa "El debate", lo que le dio un cargo con mayor responsabilidades.

El streaming de Daniela Celis

En ocasiones, tantas cosas juntas suelen pesar y ella se mostró agotada al respecto, en sus redes sociales. Su martes había comenzado con el pie izquierdo cuando, sin saber la razón, su celular no podía leer su rostro cuestión por la que no lo podía utilizar. Debido a esto, tuvo que escribir la contraseña de todos los lugares a donde quería ingresar, y hasta llegó a cambiarse el maquillaje. Sin embargo, no funcionó y su día empeoró. Por la noche, compartió un video llorando y lanzó: “Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”.

Daniela Celis

De esta manera, explicó el motivo de su tristeza: “Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al ped…, al ped...". Santiago del Moro había anunciado esta decisión durante el programa del lunes, pero se le pasó a Daniela. Sumado a esta tristeza, su celular seguía sin funcionar y ella se encontraba en Martínez. “Y dejé mis bebés en casa y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé”, lanzó triste.

Los seguidores de Daniela Celis comenzaron a enviarle mensajes de cariño, para poder acompañarla durante esta crisis. En la mañana del miércoles, mostró a Aime y Laia desayunando, y aseguró que ya se encontraba mejor. La exhermanita tuvo un día lleno de malos momentos, lo que terminó en un desconsolado llanto. Entre varios mensajes, aseguró que intentaría tomarse unas vacaciones para relajarse después de lo vivido, y poder volver a su trabajo con todas las energías renovadas.

A.E