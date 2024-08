Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, en una producción de fotos única con CARAS

Daniela Celis (27) y Thiago Medina (20) posaron felices para CARAS junto a sus gemelas Laia y Aimé. “Las gordas cumplieron ya seis meses. Siento que el tiempo pasa volando”, confesó la ex Gran Hermano con emoción.

“Les damos una crianza con mucha atención. Siempre nos sentamos a jugar con ellas, nos tomamos todo el tiempo. No queremos que se enganchen con una pantalla o dibujito, sino que tengan una infancia de juegos, siempre con cosas nuevas. Nos gusta bailarles y explicarles todo. Así me están saliendo porque no paran, se charlan todo y son muy astutas”, detalló con dicha Daniela, quien reconoce haberse preparado con mucha lectura e información durante el embarazo.

Daniela y Thiago y sus gemelas de seis meses.

Los ex GH admiten que sus hijas son las protagonistas de sus días y que verse en el rol de padre y madre los enamora más.

“Tenemos mucha paciencia y amor, porque ellas son ahora el foco. Nuestra vida cambió hace seis meses. Queremos darle lo mejor”, agregó Daniela. “Las chicas ya empezaron a comer y se charlan todo y nosotros hacemos como que les entendemos (sonríe). Y son muy buenas también. Me decían aprovechá a dormir cuando estés embarazada. Con la mano en el corazón digo no conozco el no dormir. Des de que nacieron durmieron seis horas de corrido todas las noches y ahora 8. Nunca se despertaron, ni lloraron. Ahora implementamos que cada una duerma en su cuna”, contó Celis.

Daniela contó cómo identifican a sus bebas.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, Daniela aclaró entre risas: “Me quedo con esta experiencia, ya no quiero probar más nada, por las dudas."

“Acá no hay descanso. Estamos siempre uno con cada una. Tenemos a mamá que nos ayuda con el tema de la casa porque hay que seguir viviendo, comer, hacer las compras, o limpiar. Nos dimos cuenta de que con nosotros dos es imposible. Necesito ayuda sí o sí. Descansamos cuando ellas descansan y nos adaptamos a su ritmo. Si yo tengo que ir a trabajar Thiago se queda con las bebitas y mi mamá y después, al revés”, afirmó la ex GH acerca de la dinámica familiar.

Thiago elogió a Daniela en su rol de madre.

“Todavía no nos pasó de no confundirlas, aún no llegó ese día en que las identifiquemos al ciento por ciento. Esperemos que alguna vez llegue ese momento”, se sinceró con humor Daniela. “¡Es muy difícil! Son demasiado iguales. Cuando creemos que encontramos algo distinto en una, al día siguiente la otra se pone igual. Con los aritos marcamos la diferencia, así hacemos cuando estamos en duda. Eso nos ayuda un montón, porque a veces no sabes quién tomó la mema y quién no. Eso lo pensé mientras estaba embarazada”, detalló.

Laia y Aimé ya probaron sus primeras comidas.

Fascinado de igual modo con la vida junto a sus mujercitas, Thiago también le contó a CARAS como vive esta etapa.

“Me encanta compartir todo con ellas, ver que cada día es algo nuevo y que las bebas aprenden algo más cada mes. Las gemelas son alegres y me gusta mucho ser papá y cada momento desde que se levantan, como el darles la mamadera, bailar les, jugar, cuando llega el momento del baño. Lo disfruto como si después no hubiera otro día. A Dani la veo re bien como mamá, es una madraza, nos organizamos muy bien juntos", confesó Thiago.

Thiago y Daniela ya tienen fecha para bautizar a sus hijas.

Con emoción, Daniela también compartieron un importante anuncio sobre sus gemelas: “En octubre ¡las vamos a bautizar! Elegimos hacerlo en la basílica de Luján, ya que cuando nos enteramos de que mi embarazo era de alto riesgo fue al primer lugar donde fui a pedir por favor que todo salga bien y que ¡que ría conocer a las dos! Sentí que me escuchó tanto que por más que fueron prematuras (8 mesinas) no tuvieron que ir a neonatología. Siendo múltiples fue más que un milagro para mí. Estamos muy contentos organizando todo el bautismo, junto a los padrinos y familiares”, adelantó la orgullosa mamá.

Fotos: Federico de Bártolo.

Producción: Sol Miranda.

Agradecimientos: Decoración: @somos.piliki Maquillaje: @makeupbylautaro Peinado: @peinate_sofia @juaniramirez1