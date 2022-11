Dante Ortega y su debut como cantante: "Soy volado y enamoradizo"

E s un año importante, bisagra, para Dante Ortega (21). Y es que el hijo de Guillermina Valdés (44) y Sebastián Ortega (48) viene de cumplir con un sueño y va por más.

“Estoy muy contento porque saqué mi primera canción y es un gran cambio en mi vida. Lo esperaba hace mucho tiempo. Estoy empezando a poder mostrar lo mío, eso me hace feliz”, admite el artista sobre “Volado”, el tema que este año marcó su debut en la música.

Dante Ortega y su debut como cantante:

“Es una canción que tiene mucho que ver conmigo, porque tengo una imaginación muy grande y suelo volar y enamorarme muchas veces. Soy de proyectar hacia el mundo fantástico, tengo esa energía. Creo que los artistas para inspirarnos necesitamos ir a otros lugares fuera del mundo concreto. Mi cabeza no para. Soy muy parecido a mi abuelo (Ramón Ortega), que es un cuelgue (ríe) Siempre está en su mundo, escribiendo canciones. Y a mi tía Rosario, también. Somos así”, agrega Dante, cuya altura y gusto por la moda le permiten trabajar como modelo (es parte de la agencia “Lo Management”, dirigida por Lorena Ceriscioli).

Dante Ortega y su debut como cantante:

“De chico escribía obras de teatro, pero a los doce, trece años me di cuenta que me gustaba la música. Empecé a cantar y a tocar la guitarra hasta llegar a componer mis canciones. Fue un encuentro conmigo, tal vez en un momento no tan fácil de mi vida, cuando nos estábamos mudando a capital y mis papás se habían separado. Yo estaba más sensible”, confiesa Ortega.

A nivel estilos, le gusta tanto la música urbana y pop como la country, aunque no se encasilla. Al primero al que le muestra sus temas, dice, es a su abuelo, “Palito”: “Él es de pocas palabras pero me apoya un montón. Me da consejos y me explicó cómo fue componiendo y qué cosas le sirvieron para lograr lo que logró. Me asesora mucho. Le muestro lo que hago y más allá de que tenemos estilos distintos, me banca, es muy buena onda”, remarca.

Dante Ortega también trabaja como modelo.

Hoy, los días de Dante Ortega se reparten entre las horas que dedica a preparar su segunda canción, su trabajo en “Sony Music” en el área de marketing, y entre eventos de música o desfiles de moda que lo convocan. “Es un año en el que se están presentando oportunidades. En estos últimos meses estuve yendo a grabar al estudio un montón. Mi plan inmediato es sacar mi segundo tema. Mis abuelos me prestaron dinero para grabarlo, no quise que me lo pagaran. Y mes a mes les voy devolviendo, así que la idea ahora es ir desendeudándome (sonríe) Mi papá siempre me dijo 'estudia y formate' y es muy exigente en ese sentido. Las cosas no se consiguen por ser hijo de…hay que ganársela por perseverancia y talento”, concluye el cantante, hoy sin pareja oficial, y más que entusiasmado con su presente y proyección.

Dante Ortega.

Agradecimientos: Makeuphairstyling @maquillajescielo @milva_russo @lorenacoroli @lomanagement, booker @cordoleo