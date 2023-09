Darío Barassi es uno de los conductores del momento, las redes sociales siempre manifiestan como los hace reír con sus ocurrencias en vivo. El actor conduce el programa "Ahora Caigo", reveló detalles sobre dónde caen los participantes y se sinceró sobre sus miedos.

Darío Barassi

En Socios del Espectáculo, Darío se animó a hablar sobre su vida íntima, algo que sorprendió a los conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "La caída fue lo que más me gustó del formato cuando me lo mostraron", declaró el conductor cuando le preguntaron sobre el miedo de las personas cuando caen al vacío.

"Yo de verdad tengo un humor muy básico. A mí la torpeza de la gente, cuando alguien se cae a mí me genera mucha gracia. Cuando vi los videos de las caras de las personas cayendo dije 'Tengo que hacer este formato ahora'", acotó el actor.

Darío Barassi se animó a revelar algunos miedos que siente

Una de las panelistas del programa le consultó a Barassi por qué nunca se tiró y el conductor respondió tajante: "No hay manera, no va a pasar nunca. Prefiero dejar de hacer el programa y no conducir nunca más. Le tengo mucho miedo a las alturas".

Darío Barassi

Desde el estudio le preguntaron si lo puso por contrato y Darío Barassi respondió: "Sí, sí. Obvio. También pedí que la circunferencia esté tapada. Pedí eso porque yo veía para abajo y soy muy cag... con la altura. Sufro vértigo y al mirar me daba miedo caerme para abajo. No me tiraría en la vida, chicos en serio".

AF.