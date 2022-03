Darío Barassi reveló cómo fue su infancia, sin su papá y con las ausencias de su madre

Instagram

Darío Barassi tuvo una entrevista a solas con "Infobae", donde se animó a hablar por primera vez, a corazón abierto sobre cómo fue su infancia en San Juan, el fallecimiento de su padre, las ausencias de su madre, la protección de sus hermanos y su relación con el humor.

El actor reveló que su papá falleció cuando tenía tan solo cuatro años y que a los tres días de su partida, ya estaba bromeando con su muerte. Sin embargo, 25 años después, al momento de convertirse en padre, Darío Barassi pudo llorarlo y cerrar una herida que llevaba abierta desde que era pequeño.

Darío con su mamá y sus hermanos

Como si eso fuera poco, el conductor de "100 Argentinos Dicen", se sinceró al decir que hizo 12 años de terapia y de esa forma logró perdonar las ausencias de su madre. Mientras era chico, Darío Barassi, no las notó de tal forma, pero a medida que iba creciendo, tomaba conciencia de la falta que le había hecho su madre.

"Mi vieja, para mí, la rompió toda, pero hacía lo que podía", reconoció Daría Barassi, que asume que no entiende cómo hizo su madre, sola, con 32 años y tres hijos, para ponerles el pijama y darles sopa todas las noches. El actor también fue sincero al recordar que su mamá no pudo realizarse, ya que no pudo terminar la carrera de abogacía.

Los papás de Darío

"Más de grande, pasé de que fuera una heroína a que fue una pésima madre, que no estuvo nunca, y me abandonó ella también. La castigué un par de años" relató Darío Barassi que habiendo hecho terapia llegó a la conclusión de que cada uno es la mejor versión que puede y que no se le puede exigir a los demás que sean como uno espera.

"Yo entendí que mi vieja hizo lo mejor que pudo, ya lo entendí, la quiero por eso, la perdono por eso, le valoro eso, a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos y a mi mismo digamos, como ley de vida: sólo me exijo a mi mismo", reconoció Darío Barassi con respecto a su proceso.

Darío con su mamá

"Toda mi vida está muy atravesada por el humor", fueron las palabras del conductor que también fue sincero al expresar que el humor no salva, pero es una transición. El actor admitió que el humor no cura nada, pero acompaña y facilita. De esa forma pudo sobrellevar durante tantos años el fallecimiento de su papá.

Darío Barassi confesó que ahora que es padre, valora lo que significa haber perdido el suyo a tan temprana edad, ya que tiene muy pocos recuerdos de él. Hoy, teniendo una hija, ve todo el esfuerzo que hace por ella y que quizás su padre también hizo por él, aunque no pueda recordarlo.