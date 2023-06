En medio de la polémica por la crisis que atraviesa ATAV 2 con los cambios de horario y las ediciones que le hicieron a los capítulos para reducirlos, Darío Barassi habló sobre la ficción que ocupa las noches de Eltrece y opinó sobre el rating.

En una entrevista en La Once Diez, el conductor no se mostró preocupado por los números de la novela: “El rating no es tan alto, pero no es malo, y creo que hay que celebrar la presencia de ficción nacional en la tele, y aun así recoger también lo que pide la gente, lo que la gente quiere ver, y responder con oferta. Entiendo que se perdió el ejercicio de sentarse a ver la novela. Pero pondero y gratifico que el canal apoye la novela".

Darío en ATAV 2.

Además, muchos televidentes vieron un gran parecido entre el personaje que interpreta Darío Barassi en ATAV 2 con Jorge Porcel, ya que el actor personifica a un humorista. El conductor también habló sobre este tema en la nota.

El conductor en su nuevo programa, "¡Ahora Caigo!".

Al respecto, Darío Barassi explicó que entiende que su “concepción física puede hacer que se facilite ese link.". Y después agregó: "La verdad es que yo no busqué material de Porcel para hacer una parodia o imitación, no hice ese trabajo como actor, pero sí me inspiré en el humor y los cómicos de esa época”.

Barassi también habló sobre sus hijas en la entrevista

En la entrevista, el conductor explicó por qué le tomó tanto tiempo volver a la televisión: "Soy muy buen padre (se ríe con picardía). Disfruto un montón de la paternidad. De hecho, no es que no quería volver a la televisión, sino que estaba haciendo una serie y los horarios de la serie me permitía estar más con mis hijas. Con la rutina de la televisión grabo todo el día, como 10 horas, y me cuesta un poco más. Me cuesta un poco más soltarlas además".

Por último, Darío Barassi compartió el apego que tiene con sus pequeñas: "Estoy disfrutando mucho a la enana más chiquita. Que como toda segunda, a mí, que mi primera hija me tiene colapsado de amor, con esta segunda como que tenemos que reconectarnos. Pero estoy en un nivel de baba…".