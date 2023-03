Darío Barassi salió a cenar con un grupo de amigos este jueves y mostró en sus Historias de Instagram un insólito regalo que recibió por parte de ellos.

"Mañana me tengo que hacer un análisis de orina y no tenía. Me trajeron esto. Los amo", señaló el conductor mientras mostraba una caja que contenía un frasco para análisis.

Cuando Darío Barassi pasó un mal momento y se apoyó en su hija mayor: "Mi compañera de internación"

En diciembre, Darío Barassi estuvo disfrutando diez días en San Juan junto a su familia. Ahora, ya de regreso, el conductor publicó una serie de Historias en su Instagram donde contó que está en cama y se sentía bastante mal.

"Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus". Comenzó diciendo el conductor. Y agregó: "Ay Dios, me siento para el ort...".

"Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo", contó también Darío Barassi.

Al rato, Darío Barassi mostró una foto de su hija al pie de la cama y escribió: "Mi compañera de internación", dejando en claro que lo alegraba contar con ella a su lado. Después de eso, contó que estaba mejor, que se había podido bañar y comer algo.

Por último, mostró imágenes de su televisor y de la bandeja que le llevaron con arroz blanco: "Los gustos en vida", señaló.