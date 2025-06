De ganador de Gran Hermano a empresario: la nueva vida de Esteban “Bam Bam” Morais

Gran Hermano fue el punto de partida para que Esteban “Bam Bam” Morais se convirtiera en una de las figuras más recordadas del reality. Años después de aquel triunfo, su presente transcurre con un perfil completamente distinto al que lo hizo famoso. Con una vida marcada por decisiones inesperadas, el exparticipante logró reinventarse fuera del foco mediático.

Esteban “Bam Bam” Morais, de ganar Gran Hermano a volverse un empresario

Gran Hermano lo catapultó a la fama en 2007, cuando su carisma y espontaneidad lo convirtieron en el favorito del público. Desde entonces, Esteban “Bam Bam” Morais atravesó un camino de transformaciones que lo llevaron a construir una vida muy diferente a la que muchos imaginaban. Hoy, lejos de los sets de televisión y los flashes, el exmediático apuesta por un presente más estable.

Con su estilo descontracturado, su carisma y una personalidad que rápidamente conectó con el público, se llevó el premio mayor y se instaló en el centro de la escena mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida tomó un rumbo inesperado. Tras su salida del reality, participó en distintos programas de entretenimiento y fue protagonista de más de un titular por sus romances y apariciones en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, lejos de aferrarse a la fama, Esteban “Bam Bam” Morais decidió dar un total giro a su vida. Comenzó a invertir en distintos rubros y hoy es dueño de dos restaurantes en Pilar, un centro de estética vehicular, departamentos destinados al alquiler y un complejo turístico en Villa Carlos Paz.

En distintas entrevistas, reconoció que la exposición mediática lo desbordó y que necesitó tiempo para encontrar su camino. “No me interesaba vivir de escándalos ni de la televisión. Quería algo más estable, algo que pudiera sostener en el tiempo”, expresó. Esa búsqueda lo llevó a capacitarse, rodearse de socios estratégicos y apostar por distintos proyectos.

En paralelo, la vida personal de Esteban Morais también dio un giro de 360 grados; en pareja con Melisa Martín, se convirtió en padre de una niña en mayo de 2023. En sus redes sociales suele compartir imágenes junto a su hija, mostrando una faceta más íntima y familiar. La paternidad, según él mismo contó, lo transformó profundamente y le dio una nueva perspectiva sobre sus prioridades.

El contraste entre el joven que se hizo famoso por sus ocurrencias en la casa de Gran Hermano y el hombre que hoy gestiona negocios y cría a su hija es evidente. Pero para el empresario, no se trata de una contradicción, sino de una evolución natural. “Todo lo que viví me sirvió para llegar hasta acá. No reniego de mi pasado, pero hoy elijo otra vida”, afirmó.

La trayectoria de Esteban “Bam Bam” Morais, desde su paso por Gran Hermano hasta su presente como empresario, refleja un recorrido marcado por decisiones que lo alejaron del ámbito mediático y lo acercaron a nuevos proyectos. Su participación en el reality fue el punto de partida de una exposición pública que, con el tiempo, dio lugar a una etapa distinta, centrada en sus negocios y su familia.

