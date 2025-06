Roberto Parra, el gran ganador de Gran Hermano que perdió todo y se alejó de los medios

El 1 de diciembre del 2001, las luces de Gran Hermano eran apagadas por el gran triunfador, Roberto Parra. El joven quedó en la final contra Silvina Luna, y la venció por mayoría de votos. El premio era 200 mil pesos argentinos, pero perdió todo y decidió, por el contrario de sus compañeros, alejarse de los medios de comunicación. En la actualidad, con aproximadamente 50 años, mantiene un negocio estable que lo abrió gracias a parte del premio y creó una familia de dos hijos.

Roberto Parra

Roberto Parra: de gran ganador a perderlo todo y alejarse de los medios de comunicación

Roberto Parra fue el segundo ganador de todas las ediciones de Gran Hermano. El reality más visto de la Argentina fue conducido en el 2001 por Soledad Silveyra, en la edición que participó Silvina Luna, Pablo Heredia, Gustavo Conti y Ximena Capristo. La final fue entre el ganador y la modelo, quien terminó subcampeona. A la salida, lo recibieron con aplausos, fanáticos y un cariño que, según contó él a Infobae, hoy en día persiste en sus redes sociales.

Recuerdo de Roberto Parra

Sin embargo, lejos de lo que se esperaba, el país no se encontraba en las mejores situaciones económicas. "El día que Cavallo estaba anunciando las medidas, yo salía de la casa de Gran Hermano. Me agarró el corralito: me terminó quedando una cuarta parte del premio. El poquito que me quedó lo invertí en el mercado textil, a lo que me dedico: fabrico ropa, vendo uniformes y vestimenta de trabajo", contó a Teleshow el exparticipante. Además, buscó mantenerse en los medios, pero no pudo concretar sus sueños. "En el momento que quise dar ese paso, que era empezar a estudiar teatro, a especializarme, me rescindieron el contrato. Así que tuve que volver a trabajar. Pero siempre seré un agradecido", explicó.

Roberto Parra

A pesar de esto, todos los 1 de diciembre, le dedica un posteo en sus redes sociales a Gran Hermano, destacando como uno de los momentos más importantes de su vida. En ese sentido, también le da mucha visibilización a su familia, que construyó con una mujer con la que está separado hoy en día. Con dos hijos y una nueva pareja, disfruta de los mejores momentos, de partidos de Independiente, y de su perra, Shafu. En la actualidad, no busca seguidores en las redes sociales, ni apariciones en los medios, si bien participó en algunos streamings durante el Gran Hermano que tuvo a Bautista Mascia como ganador.

Roberto Parra

Roberto Parra quedó como uno de los icónicos personajes de Gran Hermano que los fanáticos aún recuerdan. El pelo largo, el atractivo y el carisma lo convirtieron en el segundo ganador del certamen. Por el contrario de sus compañeros, no buscó la fama en la televisión, y se dedicó a hacer crecer su vida personal y familiar. En todo momento, destaca a su entorno como lo más importante de su vida, pero mantiene las relaciones con los otros participantes de Gran Hermano.

A.E