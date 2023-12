Natalia Antolin, en diálogo con La Nación, es la diseñadora de moda que logró llevarse bien con muchas figuras del espectáculo más allá de sus grietas. Las famosas suelen marca territorio en lo que las estilistas respectan, pero ella supo vestir desde Pampita y Nicole Neumann hasta grandes figuras internacionales. La diseñadora dejó en claro que las puertas estarán abiertas para Fátima Flórez.

De La China Suárez a Pampita y Fátima Flórez, todas las celebridades que vistió Natalia Antolin

Antolin siempre tuvo pasión por la moda y a pesar de no haber estudiado una carrera en referencia decidió apostar su vida al diseño. La época de los 2000, cuando la crisis económica arrasó con muchos comercios en Argentina, fue donde pensó en "Bajar la persiana", tal como explicó a La Nación.

Sin embargo, con el correr de los años supo aprovechar las oportunidades e identificar los huecos para adentrarse en el mundo de la moda vistiendo famosas. Natalia estuvo en contacto con la industria textil desde chica, un tío de ella se dedicaba a la estampería y era quien le regala retazos de tela con los que ella confeccionaba su propia ropa.

El look de Nicole Neumann en su boda de civil diseñado por Natalia Antolin

Dos famosas que vistió previo a la rivalidad fue a Pampita y a Nicole Neumann. A ambas las sigue vistiendo actualmente y no muestran oposición por compartir diseñadora. "Mi trabajo me lo tomo profesionalmente y a los temas internos no les presto atención, con los años uno aprende que las cosas que se acomodan solas y yo no me meto. Me focalizo en lo profesional" dijo en diálogo con La Nación.

Uno de los looks más recientes que lució Caro Ardohain es un vestido de transparencias en un tono rosado, con un corpiño y culote del mismo tono debajo, que causó furor cuando estuvo publicado en el Instagram de la morocha. Por su parte, vistió a Neumann en muchas ocasiones y una de sus más recientes es el look de novia que la rubia lució en su ceremonia de civil en Neuquén.



Se trató de un mono color blanco que la diferenció como novia de todas aquellas que apuestan por vestidos. Mientras que la parte superior parecía un corset de escote halter, de la cintura para abajo comenzó el pantalón holgada que generó un buen contraste. Asimismo, la rubia también formó parte de modelar algunas cápsulas como un top con estampa de tigre que perteneció a una colección de Antolin.

Valeria Mazza también es otra de las grandes figuras que suele lucirse con sus diseños. Para el estreno sobre el documental acerca de su vida, la modelo deslumbró con un traje de vestir blanco y estampas selváticas en tonos verdes y azules. El contraste enamoró a sus seguidores y reflejaba la elegancia del diseño y la modelo.

La presencia internacional de Antonela Roccuzzo

Natalia supo posicionarse de manera local y contactando a la esposa de Lionel Messi dio un gran paso hacia el reconocimiento internacional. Antonela es una de las figuras argentinas que más se vuelca por la moda y sus looks marcan la tendencia en las redes sociales.

Desde lo sutil a lo moderno, la morocha saber como vestir. Fue así que la diseñadora la contactó y la rosarina lució una obra suya. A pesar de que la distancia es un factor complejo para mantener una relación frecuente, la diseñadora reveló que siempre le alcanza uno de sus trabajos cada vez que puede.

Antonela Roccuzzo por Natalia Antolin

El haber vestido a Roccuzzo, con la presencia estética que tiene tanto en redes como en los eventos, le permitió a Natalia ser reconocida internacionalmente. Sus diseños fuertes con las prendas de vestir, como trajes de novia, trajes sastreros, vestidos de quinceañera y más.

La relación con la China Suárez y Vero Lozano

La actriz que siempre suele estar envuelta en polémica no solo es otra de las figuras que viste, sino que mantiene una relación muy cercana a la diseñadora. La China fue el rostro de una de sus cápsulas de vestidos con transparencias y estampas que se asemejan al estilo de Suárez.

Asimismo, la lució con un increíble traje sastrero verde que hizo buen juego con el color de pelo de la actriz. En conversación con La Nación, Natalia fue consultada por su vínculo con Eugenia cuando se desató la polémica con Benjamín Vicuña y Pampita. La diseñadora explicó que las puertas de su casa siempre están abiertas para Suárez ya que su relación no es únicamente laboral.

Vero Lozano por Natalia Antolin

Por su parte, Vero Lozano es otra de las grandes figuras de la televisión que se luce conduciendo con obras de Natalia Antolin. Uno de los más destacados es un traje de pantalón y blazer en tono rosado y turquesa de modo degradé. Las prendas de la diseñadora se diferencian en el mundo de la moda.