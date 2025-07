Mercedes Funes y Nico Vázquez fueron una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino a principios de los 2000. El amor los unió desde jóvenes y, en 2006, dieron el “sí” en una boda que generó gran repercusión en los medios. Sin embargo, el vínculo no prosperó y, a pocos meses del casamiento, decidieron separarse. El tiempo siguió su curso y cada uno tomó caminos diferentes: él construyó una extensa relación con Gimena Accardi, que llegó a su fin recientemente, y ella siguió en la búsqueda de su felicidad.

Con el paso de los años, Mercedes Funes se alejó de las portadas por temas sentimentales y ganó un lugar sólido como actriz. Hoy, atraviesa un gran momento: enamorada del periodista Cecilio Flematti, con quien se casó en una ceremonia íntima, y abierta a hablar con honestidad sobre sus decisiones personales más profundas, como la de no ser madre biológica, algo que ha sido tema de conversación pública en más de una ocasión.

Mercedes Funes y Nico Vázquez

Así es la vida de Mercedes Funes, la primera esposa de Nico Vázquez: nuevo amor, éxito profesional y la decisión de no ser madre biológica

En la actualidad, Mercedes Funes vive una etapa de madurez emocional y profesional. A sus 45 años, la actriz elige priorizar el bienestar, la pareja estable y su crecimiento en el mundo artístico. Su vínculo con el periodista Cecilio Flematti, con quien se casó en 2019 tras dos años de noviazgo, la encuentra feliz y en armonía. Celebraron su casamiento rodeados de amigos y familiares, y significó el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

Mercedes siempre se mostró transparente y sin máscaras. Por eso, cuando decidió hablar sobre la maternidad, lo hizo con la frontalidad que la caracteriza. “No a cualquier precio”, dijo en una entrevista televisiva, al referirse a su elección de no ser madre biológica. Si bien atravesó momentos de deseo genuino de experimentar la maternidad, con el tiempo comprendió que ese anhelo no era imprescindible para sentirse realizada. “Hoy no lo elijo”, confesó con serenidad, asegurando que el mandato social ya no pesa sobre sus hombros y que aprendió a aceptarse sin culpas.

Mercedes junto a su esposo Cecilio y el hijo de él, Lolo

Su presente también está marcado por el éxito en su carrera actoral. En los últimos años, Mercedes Funes se lució en televisión, teatro y plataformas digitales, mostrando su versatilidad y compromiso con cada personaje. Alejada del perfil mediático, construyó una carrera sólida que le permite elegir sus proyectos con libertad. La actriz, que comenzó su camino desde muy chica, supo reinventarse con cada etapa y hoy disfruta de ese reconocimiento que llega cuando se trabaja con pasión.

Con Cecilio Flematti comparten una vida tranquila, lejos de los flashes. Él, periodista y escritor, la acompaña en cada paso, y juntos construyeron una cotidianeidad sin estridencias. Se apoyan mutuamente, comparten intereses y disfrutan de una complicidad que se ve en cada aparición pública. “Es un compañero maravilloso”, aseguró ella en más de una oportunidad, dejando entrever la felicidad que encontró. Además, adoptó como su “hijo del corazón” a Lolo, el hijo de su esposo con quien tiene una relación muy cercana.

Meme Funes en su casamiento con Cecilio Flematti

Mercedes Funes y Nico Vázquez siguen unidos por el respeto mutuo y un pasado compartido. Si bien sus vidas tomaron rumbos diferentes, ambos supieron rehacerse. Mientras él atraviesa el reciente final de su historia con Gimena Accardi, ella se consolida como una mujer plena, en paz con sus elecciones y segura de su camino.

MVB