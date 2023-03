Ivana Nadal realizó un cambio rotundo de vida y se instaló en Tulum, México, desde donde comparte imágenes y parte de su vida diaria.

La modelo y conductora explicó en su feed cómo es "su relación con el dinero" y sus inicios en el medio. "Casting, tras casting iba aprendiendo. A los 16 empiezo a ganar dinero, me opero las te... me voy de viaje con Nano, que era mi novio, me compre perfume importados, par de anteojos", contó en el inicio de su video.

"A los 19 años decido vivir sola empecé en un programa de Golf y Turismo. Me mudo sola y, como tenía plata guardada, pagué seis meses juntos. Empiezo a trabajar en tiempo extra y empiezo a ganar mucho mejor. Me iba bien. Aprendí cosas de tele y de la vida", contó.

"A los 22 años me llaman de Telefe para hacer un programa El escape perfecto con el Chino Leunis. Ese año sigo con TYC y con Escape. Hicimos dos años y medio de programa. En esa época me mudé, me compré mi primer auto. Yo lo hacía desde el lado re inconsciente, a la vez siempre confiando en mí,. eligiéndome", aseguró en su post.

Luego, Ivana Nadal revela cuál es la inversión que decidió hacer en Tulum para comenzar una nueva vida. "Finalmente, cuando sucede a todo lo de pandemia. Había elegido viajar todo el mundo. Despierta mi consciencia y empiezo a comunicar desde otro lugar. Estaba frenada económicamente. En ese tiempo decido viajar pero vivir en algún país. Armé todo para eso. Yo laburo con el Instagram. Es una herramienta de trabajo espectacular. Se hacen canjes. Es un trabajo y se hace por las redes. Terminamos viniendo en Tulum con mi perro y Jose, mi amiga, mi hermana y mi manager.

"Me hallo acá, me alquilo un departamento lindo acá. Vendo mi casa en Argentina y con lo que me dieron empiezo un desarrollo inmobiliario", dice hacia el final del video.

Al igual que otras famosas, Ivana Nadal se sumó a la ola de vender contenidos sensuales y eróticos para algunas plataformas, cómo lo ha hecho Florencia Peña y Silvina Luna en los últimos meses. Sobre el precio que los usuarios deben pagar para acceder a esos contenidos, la "morocha" afirmó que la suscripción es de 549 pesos por video.

En una charla con su ex pareja, el Pollo Álvarez, Ivana habló sobre su trabajo en el mundo erótico, más precisamente, siendo una modelo para Playboy. "Playboy estaba un poco desaparecido, entonces la idea era hacer algo fuerte para que vuelva a estar en boca de todos y planteó la idea de hacer Playboy celebrities" contó sobre la propuesta que recibió y contó que "la propuesta llegó de una forma muy armoniosa... Me gustó cómo lo plantearon".