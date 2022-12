El Pollo Álvarez se despidió de Qatar muy triste

Joaquín "el Pollo" Álvarez se encontraba cubriendo el Mundial de Qatar 2022 y así, cumpliendo su sueño de ver a la Selección Nacional. Pero tuvo que volver a Argentina antes de lo esperado. Aparentemente, por decisión de los directivos del canal, el conductor tuvo que dejar suelo qatarí inesperadamente por un problema de rating. El Pollo hizo su descargo en su cuenta de Instagram y sin filtro, contó los motivos de su vuelta.

El conductor de "Nosotros a la Mañana", que sale al aire de El Trece, viajó a Qatar para cubrir a la Selección Argentina y también para mostrar la cultura qatarí. Este martes tuvo que tomar un vuelo para nuestro país y es una decisión que, según el propio "Pollo", lo pone "muy triste". “Estoy muy triste de tener que volver, pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante” comenzó escribiendo el conductor en una publicación de Instagram, que tiene como foto él mismo sentado sobre sus valijas.

El Pollo Álvarez hizo su descargo en Instagram y contó poqué tuvo que volver a Argentina.

Luego, agregó que la decisión retornar a suelo argentino no le cayó bien y pensó en hacer cualquier cosa para no volver. Pero también se mostró agradecido con su trabajo por permitirle la experiencia mundialísta: "Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio, es el que me permitió también ver 4 partidos de la selección, conocer otra cultura y también y lo más importante ver jugar a MESSI en lo que se dice que es su último mundial aunque no queramos aceptarlo" expresó agradecido.

Sin embargo, afirmó que su prematuro regreso no se debe a una cuestión económica y contó el motivo real por el cuál debe volver: "En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Bs.As. y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado vuelvo y acato órdenes" afirmó, señalando a los directivos de su programa.

El Pollo Álvarez finalizó su publicación con un agradecimiento especial para la Selección Argentina: "Lamento mucho no poder seguir disfrutando de esta hermosa selección llena de gente que quiero pero fue HERMOSO lo que viví y ahora alentaré desde casa como corresponde, GRACIAS POR TANTA BANCA y Aguante ARGENTINA".