Wanda Nara sorprendió una vez más al confesar que es fan de la música de Rusherking, el novio de la China Suárez, con quien tuvo un conflicto cunado Mauri Icardi tuvo un encuentro con la ex “casi Ángeles”

Grego Rosello, en su programa Red Flag, en Luzu le preguntó; "¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le dijo Grego Rosello a Wanda.

La empresaria respondió: "Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", sobre el tema que compartieron L-Gante y Rusherking.

La China y Rusherking

“El plan” es el nombre del tema que comparten los artistas y hasta el momento lleva más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Con un estilo distinto se lo ve al autor de la cumbia 420.

L-Gante participó de la nota con Wanda Nara y dijo "Es una canción que va a hacer quilombo cuando salga", haciendo referencia a un tema que saldrá en los próximos días dedicado a Nara.

L-Gante lanzará un tema dedicado a Wanda

"La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elian sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", opinó Wanda

Otra vez vuelven a coincidir Wanda Nara y la China Suárez.