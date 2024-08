Tras la viralización del escandaloso video entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández, las celebridades no dudaron en reaccionar y expresar su disgusto. El material audiovisual se da en el contexto de una visita a Casa Rosada, presuntamente durante la pandemia del COVID-19, durante la cuarentena. Además, se da a conocer en el marco de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente. Las repercusiones fueron diversas y las redes sociales donde muchos famosos dieron su opinión

La reacción de los famosos ante el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El primero en reaccionar en vivo fue Beto Casella, debido a que Tamara es parte del panel de Bendita TV. Sin embargo, el conductor le pidió una explicación de lo ocurrido. "Si quiere, hay que entender que está abrumadísima, pero en algún momento lo tiene que explicar", aseguró. Por su parte, otros famosos decidieron expresarse en redes sociales.

Yanina Latorre fue tajante y compartió el video en su cuenta de X. De esta manera apuntó contra el exmandatario y lo trató de "inservible". "Brindaba mientras la gente no se despedía de sus seres queridos que morían por covid", recordó y culpó a Tamara Pettinato de lo mismo. Finalmente, reflexionó y lanzó: "¿Con todo lo que pasaba tenían ganas de brindar?".

Por su parte, Maite Peñoñori compartió un recuerdo que tuvo, y admitió haber sido una de las primeras en saber lo que ocurría. "Me acuerdo que estaba en LAM y fui a buscar a Tamara cuando se filtró su ingreso a Olivos", indicó. Al parecer, como respuesta, recibió una mala actitud de la mediática. "Me forreó como diciendo que no tenía por qué explicarme. Nefasta. Hermoso que vayan saliendo las pruebas", concluyó.

El periodista Guido Zaffora srefierió la polémica, y comentó que le parecía un "video turbio". Horacio Cabak fue más directo y picante a la hora de pronunciarse. "Al fraude de Super Alberto. Había que dejarlo en evidencia durante la pandemia. No fue fácil. Pero lo intentaba. Septiembre del 2020. 6 meses de cuarentena. 'Alberto te está cuidando' Mientras gateaba y fajaba. Fajaba y gateaba", escribió. Al mismo tiempo, compartió un video de Polémica en el Bar, donde criticaban sus postes en contra del mandatario.

Por último, Homero Pettinato también salió a compartir su opinión, y pidió que no metieran a su hermana como protagonista de la historia. Las celebridades parecieron no poder aguantar las actitudes de Alberto Fernández y Tamara Pettinato. Se unieron a los usuarios de X, que hacen memes y critican lo que se ve en el video.