El jueves por la noche, comenzó a circular - en medios de comunicación y redes sociales - un video que dataría del 2021 que protagoniza Tamara Pettinato y Alberto Fernández, en una charla íntima en Casa Rosada en el que se demostraría un vínculo cercano entre ellos. Rápidamente, se generó una gran polémica, apuntando contra el expresidente y la panelista; hasta el momento los involucrados se llamaron a silencio, pero que Homero Pettinato, quien utilizó las redes sociales para emitir un mensaje en defensa hacia su hermana.

La palabra de Homero Pettinato

Luego de la difusión del video que la tiene como protagonista, Tamara Pettinato decidió no hablar ante los medios, a tal punto que no salió al aire en Bendtia TV (El Nueve), del que es parte; motivo por el cual se espera conocer su versión de los hechos y una aclaración sobre los pormenores de la publicación que generó gran controversia. La misma postura tomó su hermano, Homero, al no presentarse en el programa de streaming en Blender, este viernes.

No obstante, esta mañana Homero Pettinato rompió el silencio y se pronunció al respecto, mediante las redes sociales."Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo p.... y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo", escribió en un notable tono de indignación.

Es de público conocimiento el cercano vínculo que mantiene Homero y Tamara, también con su otro hermano Felipe. El trío procura mostrarse reacio ante la prensa al momento de hablar u opinar sobre los escándalos que involucran a la familia, siendo que el apellido Pettinato se vinculó en diversas ocasiones a distintas polémicas. No obstante, el joven conductor reaccionó ante el hostigamiento que recibe la panelista, y él mismo.

Tamara Pettinato y Alberto Fernández: que se sabe del video

La filmación fue difundida en medios de comunicación y redes sociales. Se trata de una charla que mantienen Tamara Pettinato y Alberto Fernández; en la charla se escuchan chistes entre los involucrados tanto del tipo de vínculo que tienen, hablando de una amistad de vieja data, como así también de los sentimientos del uno por el otro terminando con un "Te amo", por parte de la panelista.

La grabación generó diversas incógnitas debido a que en 2020 se dio a conocer que Tamara fue una de las personas registradas en las visitas de la quinta de Olivos, mientras la medida de cuarentena estaba en vigencia por la pandemia de coronavirus. Presuntamente, esta visita se llevó a cabo en 2021; sin embargo, se aguardan conocer detalles al respecto.