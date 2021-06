Del modelaje al fisicoculturismo: La nueva carrera de Ingrid Grudke

Referente indiscutido de la pasarela, ahora Ingrid Grudke buscará hacerse lugar entre las mujeres destacadas del fisicoculturismo.

"Con la cuarentena el año pasado, empecé a entrenar con una fisicoculturista porque necesitaba entrenar mi cuerpo vía online tres veces por semana”, dijo sobre el cambio físico que la llevó a interesarse por un mundo que, hasta el 2020, le era desconocido.

Ingrid Grudke se prepará para pparticipar de un torneo amateur de fisicoculturismo organizado por Arnold Schwarzenegger.

Tras un año de entrenamiento intenso, Ingrid Grudke se animó a dar un gran salto: presentarse en el torneo organizado por la International Federation of Bodybuilding and Fitness, Arnold Schwarzenegger. La competencia se desarrollará en Sevilla del 17 al 19 de septiembre y la modelo representará a la Argentina en la categoría Fit Model.

"Tenés que presentarte en traje de baño y un vestido de gala con ciertas características. Se hace como un desfile, primero en traje de baño y después con el vestido. Me pareció divertido ser parte de este torneo, haciendo algo diferente. No hay premio porque es amateur, esa es la satisfacción de ser parte. Todavía estoy viendo qué diseñador me hará el vestido para la competencia. Estoy contenta con esto”, comentó.

El exigente entrenamiento que le cambió el físico a Ingrid Grudke.

Mientras continua su preparación de la mano de Analía Galeano, Grudke cambió sus hábitos alimenticios y ordenó su rutina diaria en función a esta nueva disciplina que hoy la tiene 100% enfocada. "Para mí era importante hacer algo y no estar quieta, me parecía importante mover el cuerpo en cuarentena, no era mi objetivo en sí entrar a ese torneo", agregó.

Ingrid Grudke asegura haber recibido una señal de Jorge Ibáñez

En diálogo con Juan Etchegoyen, en Radio Mitre, Ingrid conversaba sobre el vínculo que la unía con Jorge y su familia y del camino recorrido juntos en los que compartieron innnumerables viajes y experiencias cuando, de repente, la transmisión se cortó.

Impactada por lo sucedido, la modelo sólo atinó a decir: "Alguien nos está escuchando. Jorge está presente".

La modelo y el diseñador estaban unidos por un vínculo que traspasaba lo profesional y lo definía como un gran amigo, un ser con mucha energía, histriónico y sobre todo, muy amable.

Dijo que su muerte fue un verdadero shock que dejó una gran ausencia en el mundo de la moda.

Grudke, quien aún continúa el vínculo con la mamá de Ibañez, contó que le regaló un perrito blanco a la señora para el día de su cumpleaños y lamentó que con su hija la relación esté rota, dada la importancia del vínculo madre-hija y al respecto agregó que no entiende cómo puede ser que no se hablen, más siendo católicas, que no puedan tener el don de la paz y el perdón.