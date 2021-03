Ingrid Grudke asegura haber recibido una señal de Jorge Ibáñez

A siete años del fallecimiento de Jorge Ibañez, Ingrid Grudke, una de sus musas, asegura haber sentido el fantasma del diseñador en medio de una entrevista radial.

En diálogo con Juan Etchegoyen, en Radio Mitre, Ingrid conversaba sobre el vínculo que la unía con Jorge y su familia y del camino recorrido juntos en los que compartieron innnumerables viajes y experiencias cuando, de repente, la transmisión se cortó.

Impactada por lo sucedido, la modelo sólo atinó a decir: "Alguien nos está escuchando. Jorge está presente".

La modelo y el diseñador estaban unidos por un vínculo que traspasaba lo profesional y lo definía como un gran amigo, un ser con mucha energía, histriónico y sobre todo, muy amable.

Dijo que su muerte fue un verdadero shock que dejó una gran ausencia en el mundo de la moda.

Grudke, quien aún continúa el vínculo con la mamá de Ibañez, contó que le regaló un perrito blanco a la señora para el día de su cumpleaños y lamentó que con su hija la relación esté rota, dada la importancia del vínculo madre-hija y al respecto agregó que no entiende cómo puede ser que no se hablen, más siendo católicas, que no puedan tener el don de la paz y el perdón.

La modelo aún hoy lamenta la muerte de su gran amigo aunque si bien ya no está físicamente, su presencia está siempre latente y, en la entrevista, lo demostró.

La familia de Jorge Ibáñez enfrentada por la herencia del diseñador

Mabel y Alejandra Ibáñez están enfrentadas por la herencia de Jorge Ibáñez que incluye veinte propiedades, dinero en una caja de seguridad y cuentas bancarias.

Alejandra Bellini, abogada de la hermana del fallecido modisto, dijo: "Es una situación muy complicada para ella como hija. Hay muchas personas alrededor de Mabel que están cooptando su intimidad. No la dejan hablar por teléfono con su hija. Ella es una reconocida cardióloga radicada hace 20 años en Colombia", dijo la letrada de Alejandra Ibáñez.