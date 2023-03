Delfina Blaquier subió un video realizando ejercicios matutinos de Pilates y sus seguidores comenzaron a felicitarla por lo bien que realiza dicha práctica. En poco tiempo inundaron su Instagram de mensajes positivos llegando a más de 4900 “Me gusta”.

Delfina Blaquier fue medalla de oro en el Campeonato sudamericano de Atletismo sub-18 y ocupo el octavo lugar en el campeonato Mundial de Atletismo sub-20 en 1998.

Desde niña practicó varios deportes pero encontró una pasión por el entrenamiento de Pilates. Es tanto lo que le apasiona que lo practica casi diario, es un renuevo que no solo se refleja en su cuerpo, sino que también ayuda a su mente: “Mi cuerpo se siente más feliz después de Pilates . No me gusta arrepentirme porque creo que hay un momento para todo. Aunque hubiera sido increíble tener acceso a esta disciplina en mi adolescencia. ¡Soy un fan ahora!, manifestó la empresaria.

Delfina Blaquier en pleno ejercicio de Pilates