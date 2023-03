Delfina Wagner, la joven periodista con la que se le vio salir muy romántico a Alfa, participante de Gran Hermano, habló en LAM y negó que fuera la novia del mediático participante del reality de Telefe.

"Alfa no es mi novio, pero es una persona muy atractiva" expresó la periodista en la charla en vivo con el programa de Ángel de Brito.

Alfa.

Delfina Wagner aseguró que no le gusta Alfa, pero sí reconoció algunas virtudes y valores que ve él: "No digo que me guste, pero, Alfa es una persona muy atractiva, muy caballero, respetuoso".

Al ser contrapunteada por calificar a Alfa de esa forma le sacaron el archivo de su accionar dentro de Gran Hermano. "Una cosa es estar en con el estrés de un reality, que estás con todas las cámaras todo el día y otra cosa es cómo te manejás en la vida real".

Delfina Wagner y Alfa.

Alfa se alista para entrar a Gran Hermano

Esta noche Alfa vuelve al juego y entrará en minutos a la casa más famosa del país para revolucionar el juego. ¿Logrará sacar de eje a Romina y Julieta?

Recordemos que Alfa abandonó la casa en un mano a mano con Romina. Con 52.83% en su contra, el jugador debió abandonar la casa de Gran Hermano.

Pero si en la casa no lo quieren, en la calle parece tener otro recibimiento, pues según Delfina Wagner, cuando está con Alfa en la calle "La gente se vuelve loca por él".

S.A