Coti Romero, la ex Gran Hermano, abrió las puertas de su casa e hizo un recorrido en el que muestra todo, desde lo que no usa hasta los regalos de sus fanáticos.

Caption

Coti, quien entro a la casa también en esta edición de Gran Hermano, está dándole mucha importancia a las redes sociales, compartiendo cosas siempre que puede.

Así se ve la casa de Coti Romero

Coti Romero empieza mostrando sus electrodomésticos que aún se encuentran en las cajas y que por ahora decidió utilizar como mesa para apoyar una caja llena de golosinas para que los invitados puedan agarrar.

Además, ni bien ingresas a la casa se encuentra una planta para las malas vibras: “Se supone que está ahí porque la gente entra y esa planta absorbe las energías”.

Coti Romero

Coti continúa mostrando la cocina, en donde confiesa que no suele cocinar, pero tiene un cajón con cosas básicas por si necesitara hacerlo. Luego pasa a la heladera: “Prácticamente, son jugos, queso rallado, birra, gin”.

La ex Gran Hermano sigue caminando por su casa y va mostrando distintas cosas que no usa, como una caminadora, un gimnasio para su gato que su mascota no utiliza, y los estantes de cosas random, en los que tiene tazas, regalos de sus fanáticos, cuadros y algunas cajas que no se sabe que tienen adentro; y muchos productos en el baño que no utiliza, por lo que los tiene en una esquina.

Coti Romero y su gatito Coco

Muestra también la habitación en la que realiza sus streams y el cuarto en el que duerme, en el que tiene un sector destinado a todos los peluches que se ganó en las máquinas y que le regalaron, y su escritorio para maquillarse en el que tiene su colección de muñecas Bratz.

Además, agrega que tiene varios libros que le regalaron y otros que se compró ella, pero que no leyó ninguno, lo que no le puede faltar nunca es su agenda.

Con este video Coti Romero le da un acercamiento a sus fanáticos sobre como se ve realmente su casa y los distintos sectores de esta.

L.V