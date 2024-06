Lucila La Tora Villar no reaccionó de la mejor manera al enterarse que su ex novio, Nacho Castañares, comenzó un romance con Coti Romero, la ex compañera de Gran Hermano de ambos.

La correntina confirmó su relación amorosa con Nacho en un móvil de LAM, en donde también se refirió a la amistad que tenía con La Tora.

La reacción de La Tora al enterarse de la relación de Coti y Nacho

Aunque ya pasaron más de ocho meses desde que Lucila La Tora Villar se separó de Nacho Castañares, está tuvo una mortal reacción al enterarse que su ex novio comenzó una relación amorosa con su ex compañera de GH, Coti Romero.

En las redes sociales circulaba la noticia desde hacia varios días, pero eran solo rumores. Estos comenzaron luego de que Coti y Nacho fuesen vistos besándose en un boliche. Y, a los pocos días, los exhermanitos de la edición Gran Hermano 2022 confirmaron que empezaron un romance.

La Tora deja de seguir a Coti Romero

En este contexto, La Tora, quien es conocida por su personalidad frontal, decidió dejar de seguir a Coti en sus redes sociales, tal como lo contó Juariu en su Instagram. Lo cual demuestra que a la exparticipante de Gran Hermano no le dio gusto enterarse de esta relación.

Coti Romero habló de su relación con Nacho Castañares

Coti Romero se ha convertido en una gran figura de la farándula y de internet, luego de haber pasado por la anterior y la actual edición de Gran Hermano. Sobre su vida privada se han filtrado algunos aspectos relacionados al amor y ahora se animó a aclarar las versiones y rumores que se esparcieron en el último tiempo.

Nacho Castañares y Coti Romero

Desde hace un tiempo, a la correntina se la relaciona con el exparticipante del reality show, Nacho Castañares. Fueron vistos en fiestas, saliendo a comer y con actitudes que parecían mostrar una relación que va más allá de la amistad. Sobre este tema habló con Vero Lozano.

“Nos estamos conociendo fuera de lo que es Gran Hermano, que fluya. Es buena gente, muy buena persona y es cariñoso, amoroso”, fueron las palabras de Romero en torno a esta incipiente relación que no sería un noviazgo por el momento.

N.L